Требуется записать видео на веб-камеру (разрешение 640*480). На русском и английском языках. Текст на русском (для девушек): "Привет! Добро пожаловать в "Быстрые знакомства"! У нас, всего за ...
Конвертация ролика из swf в avi
Добрый вечер уважаемые фрилансеры.
Есть флеш-ролик длительностью 2 минуты.
Требуется из него сделать видео для показа на ютубе. (при съемки с экрана через camtasia studio в местах со сложной анимацией тормозить начинает, поэтому и обращаюсь к вам).
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