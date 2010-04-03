Конвертация ролика из swf в avi

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен11 заявок361 просмотр

Добрый вечер уважаемые фрилансеры.

Есть флеш-ролик длительностью 2 минуты.

Требуется из него сделать видео для показа на ютубе. (при съемки с экрана через camtasia studio в местах со сложной анимацией тормозить начинает, поэтому и обращаюсь к вам).

15 лет назад
_Phobos_
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад
$50
1 день
Рад, что нашел такого исполнителя как Александр. Работа сделана на все 100! Приятный в общении человек, вообщем проффесионал своего дела. Буду обращаться еще. Спасибо!
Отличный заказчик и приятный человек!
efrem
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Очень понравилось работать с Сергеем, все было сделано быстро, четко, вообщем, как я и хотел. Буду еще обращаться. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад
efrem
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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