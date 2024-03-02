Требуется видеомонтаж для замены текста на листе в видео длительностью 10 секунд. Текст будет предоставлен. Работа без предоплаты, с водяными знаками для демонстрации. Бюджет обсуждаемый.
Монтаж
Створення відео з сцен з Gaussian
Splating в програмах Unity, Unreal
Engine, DaVinci Resolve, After Effects
та інші, що підтримують . ply
Заплачу більше!
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