Монтаж

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Закрытнет заявок10 просмотров

Створення відео з сцен з Gaussian

Splating в програмах Unity, Unreal

Engine, DaVinci Resolve, After Effects

та інші, що підтримують . ply

Заплачу більше!

Adobe After EffectsСоздание видео
5 месяцев назад
nNazariusS
Назар 
24 года
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров