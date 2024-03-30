Відеомонтаж

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок6 просмотров

Створення відео з сцен з Gaussian Splating в програмах Unity, Unreal Engine, DaVinci Resolve, After Effects та інші, що підтримують .ply

Adobe After EffectsСоздание видео
5 месяцев назад
nNazariusS
Назар 
24 года
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров