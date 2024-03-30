Ищется видеомонтажер для создания Reels для студии красоты. Необходимы креативные и юморные ролики. Ожидаются примеры работ и стоимость услуг.
Відеомонтаж
Створення відео з сцен з Gaussian Splating в програмах Unity, Unreal Engine, DaVinci Resolve, After Effects та інші, що підтримують .ply
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