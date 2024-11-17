Требуется специалист для создания анимационного обучающего видео в ненастоящем стиле для онбординга пользователей мобильного приложения. Видео должно охватывать финансовый инструмент и его механики. Хронометраж от 90 до 500 секунд с возможной нарезкой на разные темы. Необходима разработка сценария и текста без предоставленных материалов. Предпочтение отдается специалистам, готовым организовать работу самостоятельно.