Монтаж видео для Тиктока/Рилсов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок52 просмотра

Задача: Создать короткие видео для TikTok, используя различные вырезки из интервью, подкастов и других источников. Тематика видео — криптовалюты, трейдинг, рыночный анализ и мотивация. Основная цель этих видео — привлечение органического трафика на мой Telegram-канал, который посвящён крипторынку.

Требования:

  • Видео должны быть исключительно на английском языке.

  • Использовать отрывки, которые содержат интересные и актуальные мысли, идеи или советы по крипте и трейдингу.

  • Видео должны быть динамичными, чтобы захватить внимание и удерживать интерес зрителя.

  • Каждое видео должно быть оформлено так, чтобы оно привлекало аудиторию из TikTok и побуждало перейти в Telegram-канал.

Дополнительно: Рекомендуется использовать популярные и подходящие тренды TikTok, чтобы усилить органическое продвижение видео.

ReelsМонтаж видеороликовНарезка видеоПривлечение трафика
6 месяцев назад
guest_1731850317061
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