Скачать и вырезать часть видео

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Закрыт18 заявок133 просмотра

С ютуба нужно скачать видео которое я вам скину в личку. В видео есть песня которой не существует. Так что нужно скачать сам видео (неважно откуда) и вырезать ту часть где поют. Предложите цену сразу

Нарезка видео
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