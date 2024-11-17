Монтаж видео

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Закрыт3 заявки21 просмотр

Сделать монтаж видео с ведущим (продолжительность 30-40 мин).

Нужно обработать голос нейросетью (алгоритм даем), оживить оформлением, цветокррекция и фильтры.

Монтаж видеороликовОбработка видеоЦветокоррекция
6 месяцев назад
znayka19
Федор 
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