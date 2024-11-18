Требуется моушен-дизайнер для создания 10 заставок длительностью 10-15 секунд каждая в стиле двойной экспозиции. Необходимо наложение видео на статичное изображение. Дедлайн выполнения работы - 1 декабря. Портфолио обязательно.
Монтаж Reels
Ищу монтажера для коротких вертикальных роликов на несколько проектов.
Требуется трендовый монтаж reels и соблюдение дедлайнов.
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