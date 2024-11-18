Монтаж Reels

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки21 просмотр

Ищу монтажера для коротких вертикальных роликов на несколько проектов.

Требуется трендовый монтаж reels и соблюдение дедлайнов.

ReelsМонтаж видеороликов
6 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Олександр
 
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