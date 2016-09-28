Нужен видеомонтаж

Всем привет.

Компания туристическая, логистическая в целях продвижения хочет создать видеоролик.

Съёмка мест для отдыха, парков, городов, морских портов и т.д.

Съемка любительская на квадрокоптер (качество HD)

Готовый ролик - по сути нарезка из нескольких файов, грамотные переходы, иногда буквы, музыка... Ну может обработка самого изображения, если нужно.

Готовый ролик для инстаграма будет не более 1 минуты.