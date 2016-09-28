Требуется срочно сделать условную раскадровку по одному проекту, ролик хронометражем 90 секунд. В архиве в приложении - сценарий ролика и пример того, какая раскадровка нужна. За какое вознаграждение возьметесь за проект и в какие сроки сможете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужно сделать видео для сайта.
Пример - youtube.com/watch?v=zOvaCE8Z0xo
Сайт - Аналогичный
Время видео - 60-75 секунд
Голос - Женский (нужен будет пример голоса-ролика)
Графика - качественная-сочная-современная
Динамичное видео сайта с картинками типа как 3D. Из примера должно быть понятно все.
Видео с довольной девушкой-парой. Устраивать съемки конечно же не нужно. Берем подходящие кадры из общедоступных вариантов.
Прежде всего интересует примерная стоимость. Цены как у проф-кантор (десятки тысяч) не интересуют:)
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