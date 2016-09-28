Здравствуйте. Нужно сделать видео для сайта.

Пример - youtube.com/watch?v=zOvaCE8Z0xo

Сайт - Аналогичный

Время видео - 60-75 секунд

Голос - Женский (нужен будет пример голоса-ролика)

Графика - качественная-сочная-современная

Динамичное видео сайта с картинками типа как 3D. Из примера должно быть понятно все.

Видео с довольной девушкой-парой. Устраивать съемки конечно же не нужно. Берем подходящие кадры из общедоступных вариантов.

Прежде всего интересует примерная стоимость. Цены как у проф-кантор (десятки тысяч) не интересуют:)