Требуется монтажер с портфолио и знанием After Effects

ВидеомонтажЗакрыт9 заявок247 просмотров
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Требуется сделать монтаж рекламного видеоролика с применением 2D и 3D инфографики и типографики с хорошим опытом работы в программе After Effects

7 лет назад
Glebov_Art
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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