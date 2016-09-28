Требуется раскадровка

Требуется срочно сделать условную раскадровку по одному проекту, ролик хронометражем 90 секунд. В архиве в приложении - сценарий ролика и пример того, какая раскадровка нужна.

За какое вознаграждение возьметесь за проект и в какие сроки сможете сделать?