Проиграть видео файл

Есть видео файл формата m2v (по крайней мере так говорит Media Info). Требуется найти способ, как проиграть этот файл (увидеть видео). Как вариант, предоставить любую программу, которая бы его проиграла (можно trial).

Файл в приложении - 5 Мбайт. При необходимости готов сделать подобные файлы другого размера.

Если предоставляете программу - сперва необходимо, чтобы вы попробовали сами и только в случае успеха говорили об этой программе мне.