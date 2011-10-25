Проиграть видео файл

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Завершен1 заявка171 просмотр

Есть видео файл формата m2v (по крайней мере так говорит Media Info). Требуется найти способ, как проиграть этот файл (увидеть видео). Как вариант, предоставить любую программу, которая бы его проиграла (можно trial).

Файл в приложении - 5 Мбайт. При необходимости готов сделать подобные файлы другого размера.

Если предоставляете программу - сперва необходимо, чтобы вы попробовали сами и только в случае успеха говорили об этой программе мне.

14 лет назад
tri777ki
Игорь 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

animazzio
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$1
1 день
Оперативно предложил решение задачи, работающее именно на моей конфигурации. До этого стандартные способы не помогали. Спасибо!
Все отлично

Заявки фрилансеров

animazzio
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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