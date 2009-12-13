Редактирование видео-ролика

Имеется видео-ролик

http://rutube.ru/tracks/1711886.html

нужно убрать все упоминания каналов, титры, название и пр..(замазать, замылить..всё равно как)

то есть чтоб было только видео. Если возможно улучшить качество-былоб идеально.

пересъемка не нужна, ибо видео для простой учебной презентации будет использоваться