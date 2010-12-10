Руководитель YouTube канала

В интернет магазин программного обеспечения требуется сотрудник для изготовления видео инструкций по установке к продаваемой продукции на английском языке. Время работы: 5 дней в неделю, в среднем 6 часов. При утверждении на должность обговаривается минимальное количество инструкций ...
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Вот что мы ожидаем от человека которые, возьмет на себя развитие нашего Интернет канала на Youtube:
Название должности: руководитель канала.
Обязанности: проведение интервью, видео съемка, монтаж роликов, выезд на объекты и съемка. Работа с разными видео редакторами. Навыки спецэффетов. Помощь с разработкой сценариев и программы видеопосланий.
Стандартизация съемки объектов и обучение нашего персонала, элементарным навыкам съемки и приемам, для улучшения качества первичного материала, с которым ты потом будешь работать (делать ролики объектов).
Работа по развитию канала в соц сетях, ведение блогов, частичная модерация на наших виртуальных представительствах в Контакте, Фейсбуке, Твиттере.
Работа над улучшением видео-контента: Видео должно быть построено таким образом, чтобы его мог понимать зритель, не знающий русского языка. То есть, послание должно находиться не в тексте, а в зрительных образах.
Работа с программой для загрузки с компьютера видео файлов сразу на несколько видео хостингов ( YouTube, ВидеоМайл, РуТуб, Смотри. и т.д.). Эту программу планируем приобрести для удобства, чтобы сразу заливать
контент на все видео хостинги.
Работа с ютюбом:
Отслеживание трафиковых и популярных видеороликов, комментирование со ссылкой на наш канал, комментиррвание с видеороликами. Подготовка видео для публикации на youtube в HD качестве
Заинтересовавшиеся фрилансеры, пишите на email: [email protected]
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