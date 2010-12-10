Руководитель YouTube канала

Вот что мы ожидаем от человека которые, возьмет на себя развитие нашего Интернет канала на Youtube:

Название должности: руководитель канала.

Обязанности: проведение интервью, видео съемка, монтаж роликов, выезд на объекты и съемка. Работа с разными видео редакторами. Навыки спецэффетов. Помощь с разработкой сценариев и программы видеопосланий.

Стандартизация съемки объектов и обучение нашего персонала, элементарным навыкам съемки и приемам, для улучшения качества первичного материала, с которым ты потом будешь работать (делать ролики объектов).

Работа по развитию канала в соц сетях, ведение блогов, частичная модерация на наших виртуальных представительствах в Контакте, Фейсбуке, Твиттере.

Работа над улучшением видео-контента: Видео должно быть построено таким образом, чтобы его мог понимать зритель, не знающий русского языка. То есть, послание должно находиться не в тексте, а в зрительных образах.

Работа с программой для загрузки с компьютера видео файлов сразу на несколько видео хостингов ( YouTube, ВидеоМайл, РуТуб, Смотри. и т.д.). Эту программу планируем приобрести для удобства, чтобы сразу заливать

контент на все видео хостинги.

Работа с ютюбом:

Отслеживание трафиковых и популярных видеороликов, комментирование со ссылкой на наш канал, комментиррвание с видеороликами. Подготовка видео для публикации на youtube в HD качестве

Заинтересовавшиеся фрилансеры, пишите на email: [email protected]