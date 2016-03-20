Сделать интро для компании Aero

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок272 просмотра

Нужно сделать интро для компании Aero

Собственно сама задача.

Вот есть работа http://videohive.net/item/particles-logo-reveal/15196622?s_rank=49

Из этой работы сделать нашу работу, заменить текст, и подставить наш логотип в место синей фигуры над текстом, и добавить запись голоса которая уже имеется за место той которая есть (Там есть 2 секундное звучание голоса человека, его заменить на нашу звуковую запись) 

Надо два интро.

AeroPanel

AeroBilling

Логотип уже есть, если нужен будет. 

9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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