Создание видео олика.

Нужно сделать красивое видео под аудиозапись http://freeavalanche.ru/temp/6.wav Длина 05.02 Допускается в видео интро и аутро по 2-3 секунды. Вод текстовка http://freeavalanche.ru/temp/txt-ovka_best.doc Хочется общий стиль и качество ролика видеть в этом плане http://www.mymarketingcoach.com/ Видео должно быть в цветовой гамме сайта, на которое оно и ...