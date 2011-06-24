Видеосъемка

$50
ВидеомонтажЗакрытнет заявок203 просмотра
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Нужен оператор с камерой на 14 июля с 19 до 21 – снимать тренинг "как есть".

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12 лет назад
intelia2
Елена 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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