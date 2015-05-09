Создание видео роликов (от 50 шт.)

Необходим монтаж видео (от 50 шт.), а наложить звук на слайд-шоу + немного текста. Видео будут от 10 минут до 2-х часов каждое.

Работа не тяжелая, но по времени - емкая.

Аудио материал предоставляем, материал для слайд шоу нужно найти (в интернете есть много).

Пример видео: https://www.youtube.com/watch?v=9g3kNJMtmmE

Предлагайте цену и сроки.

При согласовании взаимовыгодных условий, качественно выполненной работы и ответственности исполнителя - возможно постоянное сотрудничество.