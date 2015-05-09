Создание видео роликов (от 50 шт.)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт26 заявок360 просмотров

Необходим монтаж видео (от 50 шт.), а наложить звук на слайд-шоу + немного текста. Видео будут от 10 минут до 2-х часов каждое.

Работа не тяжелая, но по времени - емкая.

Аудио материал предоставляем, материал для слайд шоу нужно найти (в интернете есть много).

Пример видео: https://www.youtube.com/watch?v=9g3kNJMtmmE

Предлагайте цену и сроки.

При согласовании взаимовыгодных условий, качественно выполненной работы и ответственности исполнителя - возможно постоянное сотрудничество.

10 лет назад
dmitriysh
Дмитрий 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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