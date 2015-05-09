Для описания продукта требуется серия роликов (от 5) с текстом на базе полученной информации и озвучкой. Обязательно портфолио и текст. Предложения давать с ценой за 1 ролик. Будут даны фото или передам образец ...
Создание видео роликов (от 50 шт.)
Необходим монтаж видео (от 50 шт.), а наложить звук на слайд-шоу + немного текста. Видео будут от 10 минут до 2-х часов каждое.
Работа не тяжелая, но по времени - емкая.
Аудио материал предоставляем, материал для слайд шоу нужно найти (в интернете есть много).
Пример видео: https://www.youtube.com/watch?v=9g3kNJMtmmE
Предлагайте цену и сроки.
При согласовании взаимовыгодных условий, качественно выполненной работы и ответственности исполнителя - возможно постоянное сотрудничество.
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