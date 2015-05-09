Видео монтаж снятого видео ролика

Основная задача укоротить длительность видео, вырезая из него негативные моменты, видеошумы, плохое качество видео/звука, паузы, информацию второстепенную и не важную для зрителя.

Подать старый материал более динамично и лаконично, отрегулировать перепады в громкости звука, как можно более ужать исходное видео по длительности, при этом сохранив только главную смысловую информацию, убрав всё лишнее.