Видео презентации. Инфографика. Моушн графика.

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Закрыт11 заявок422 просмотра

Здравствуйте Дорогие Фрилансере.

Нужно видео в таком стиле

http://www.youtube.com/watch?v=vblBYSY4gCc

Продолжительность 35-40 сек

От Вас нужны: сроки, цена и Бриф

С оплатой договоримся.

Спасибо за внимание!

11 лет назад
GBOXMEDIA
Влад 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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