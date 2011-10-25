Видео-презентация

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок260 просмотров

Нужно сделать видео-презентацию, длительность 1-1,5 минут.

Все фото-материалы и ТЗ есть. Из существующих фото-материалов необходимо смонтировать видео-презентацию.

Условия оплаты:

Постоплата

2000 р.

Срок: 1-2 дня.

14 лет назад
mstolyarova
Марина 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

mewan
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$60
2 дня

Заявки фрилансеров

mewan
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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