сделать видео инструкцию по пользованию сайтом на 1-2 мин.
Видео-презентация
Нужно сделать видео-презентацию, длительность 1-1,5 минут.
Все фото-материалы и ТЗ есть. Из существующих фото-материалов необходимо смонтировать видео-презентацию.
Условия оплаты:
Постоплата
2000 р.
Срок: 1-2 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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