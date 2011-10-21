Снять гемплей для Android игры

Есть игра для андроида - необходимо снять для нее сырой материал - прохождение уровней.

Как понимаю напрямую снять видео с достаточным ФПС с андроид экрана сейчас непросто,

есть выход - использование android ус-ва с hdmi out и рекордера с возможность записи потока через hdmi (например Blackmagic Design Intensity Pro HDMI Editing Card with PCI Express - на амазоне стоит в районе 200уе).

Варианты запустить стандартный эмулятор, поставляемый с SDK и запустить через virtualbox - некатит =) 1-ый слишком мало ФПС, второй - игра не устанавливается ни на один из образов для виртуальной коробки.

По сути при наличии 2 девайсов - андроида с hdmi и рекордера задача состоит в том, чтобы пройти простенькую игрушку и записать это на видео =). Обрабатывать ничего по сути не надо.

С Уважением,

Рязанцев Дмитрий.