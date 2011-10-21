Доработка/создание видеоинструкции к программе

Есть самописная программа. Есть видеоинструкция созданная в Camtasia Studio 6, но устаревшая, так как программа дорабатывается. Требуется: либо доработать инструкцию до актуального состояния, либо создать заново, но в этом случае хотелось бы иметь интерактивную инструкцию (по аналогии как в 1С). Программа небольшая. Обязательно в Киеве встречаемся и подробно все обсуждаем.