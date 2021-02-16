Анализ договора о неразглашении и эксклюзивности услуг

Я - программист ИП, устраиваюсь работать на зарубежную фирму. Просят подписать договор о неразлашении и эксклюзивности услуг. Договор на русском и на английском. Нужно проанализировать пункты договора, понять в чем они ограничивают меня, обсудить поправки и предложить их. Один из пунктов, который меня смущает в том, что я не могу работать на конкурентов в течении работы на фирму + 12 месяцев после. Договор отправлю лично юристу.