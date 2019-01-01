Нужна консультация юриста как родственники могут получить в Украине недополученную пенсию умершего(более года назад) жителя Донбасса в виде наследства. Нужно досконально, пошагово объяснить все действия, какие документы нужны, куда обращаться, и вобще возможно ли это.
Юридическая проверка T&C для подключения платежного мерчанта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Необходимо провести аудит платежных мерчантов - 2checkout, Square и нескольких других на предмет соответствия нашим требованиям. Задача - понять, сможем ли мы подключиться к ним и принимать платежи с тем, что у нас имеется.
Подробную задачу и нашу ситуацию опишу при личном общении.
Проект единоразовый, но подобные юридические консультации на регулярной основе нам требуются.
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