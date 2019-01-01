Юридическая проверка T&C для подключения платежного мерчанта

Доброго дня.

Необходимо провести аудит платежных мерчантов - 2checkout, Square и нескольких других на предмет соответствия нашим требованиям. Задача - понять, сможем ли мы подключиться к ним и принимать платежи с тем, что у нас имеется.

Подробную задачу и нашу ситуацию опишу при личном общении.

Проект единоразовый, но подобные юридические консультации на регулярной основе нам требуются.