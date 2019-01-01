Юридическая проверка T&C для подключения платежного мерчанта

Юридические услугиЗакрыт4 заявки287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня.

Необходимо провести аудит платежных мерчантов - 2checkout, Square и нескольких других на предмет соответствия нашим требованиям. Задача - понять, сможем ли мы подключиться к ним и принимать платежи с тем, что у нас имеется.

Подробную задачу и нашу ситуацию опишу при личном общении.

Проект единоразовый, но подобные юридические консультации на регулярной основе нам требуются.

3 года назад
Commarmond
Андрей 
38 летИзраиль
13 лет в сервисе
Был
день назад
  • Похожие заказы

  • Юридическая консультация.

    Нужна консультация юриста как родственники могут получить в Украине недополученную пенсию умершего(более года назад) жителя Донбасса в виде наследства. Нужно досконально, пошагово объяснить все действия, какие документы нужны, куда обращаться, и вобще возможно ли это.

    Юридические услуги7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Онлайн юрист

    $400

    Предлагаю удаленную работу с телефона/ПК Сайт специализируется на предоставлении юридических услуг онлайн (в основном гражданский кодекс) основная аудитория - женщины среднего и старшего возраста График работы: с 10-11 утра до 20:00 Отвечать нужно по мере поступления диалогов, то есть спокойно ...

    Юридические услуги35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощь в оформлении доп. соглашении к договору

    С заказчиком заключал договор (во вложении) , заказчик создал новую организацию и объязательства по договору возмьет на себя эта организация, нужно доп. согалшение к этому договору, о том, что правоприемником стала новая организация.

    Юридические услуги15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 1С-УНФ 1. Нужно загрузить договор в систему и сделать так, чтобы в н

    $26

    1С-УНФ 1. Нужно загрузить договор в систему и сделать так, чтобы в нем были переменные куда автоматически будут заполняться данные нового контрагента, должно выглядеть так, менеджер заводит контрагента в 1С - нажимает кнопку распечатать договор, получает ...

    Юридические услугинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переуступка прав, утеряно ДДУ

    [b]Здравствуйте,[/b] Благодарю, за проявленный интерес к данной заявке, ниже я коротко ознакомлю вас с имеющимся у меня юридическим вопросом. В отношении меня имеется решение о взыскании суммы по договору ипотечного займа в Басманном районном суде в ...

    Юридические услуги7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • [Консультация по блокировки Хостинга и Домена от РКН]

    Добрый день! Необходима первичная консультация и возможно дальнейшее Юридическое и Техническое сопровождение по проблеме блокировки РКН. Ищу специалиста, у которого есть реальный практический опыт в этом вопросе. В ответ напишите уточняющие вопросы, которые необходимы для понимания ситуации? ВСЕ ...

    Юридические услуги3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внешнеэкономический контракт - косвенный реэкспорт

    У российской компании (Продавец) стоит задача приобрести товар в Беларуси у (Производителя), и продать его другой компании в Европе (Покупатель). Товар продается без завоза в Российскую Федерацию. Так называемый косвенный реэкспорт. Необходимо подготовить контракт между Продавцом и ...

    Юридические услуги3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Провоз незарегистрированных лекарственных средств (таможенное право?)

    Проживаю в другом государстве и принимаю лекарства, которые законодательно невозможно приобрести на территории РФ. (1 и 2 список нарк и псих веществ).  В связи с новым законом, который регулирует провоз лекарств, хотелось бы быть более осведомленным ...

    Юридические услуги3 заявки
    Закрыт
    3 года назад