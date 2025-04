Консультация по таможне (растаможке)

Мы ООО. Открыли валютный р/с. Купили валюту. Нам выставили счёт (invoice) на оплату товаров из Индии. Деньги поставщик получил. Товар пошлют через Air Cargo Service.

Нам нужно растоможить товар, уплатив все пошлины. Рассказать по телефону или скайпу полностью как это делается, как лучше это сделать. Какие документы в какой момент времени готовятся и куда отдаются. Если необходимо подготовить документы. Перевести реквизиты с русского на правильный английский:

serial wise

liek your name

your appartment name or company name

street address

area name

area pin code

city name

country name

Рассказать о подводных камнях, рассказать когда встречать товар итд итп.