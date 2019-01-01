Взыскать деньги с банкротящейся компании, при готовом судебном решении

Компания ООО "Юлмарт РСК" проиграла мне по делу о возврате денежных средств за ноутбук (ЗОЗПП, превысили 45 дней), в этот же самый момент Юлмарт начал банкротиться. Деньги взыскать до этого момента не получилось, в связи с утерей исполнительного листа. Как я понимаю необходимо дальнейшие действия делать через конкурсного управляющего, и возможно можно обойтись и без ИЛ.

Мой бывший представитель утерял ИЛ, обе попытки восстановления ИЛ не увенчались успехом, в связи с тем, что им не была указана причина утери, а также не был уведомлён ответчик.

Бюджет оценивать сложно поскольку я понимаю, что юрист не может мне гарантировать результат, а Юлмарт банкротится уже почти 2 года. Хотел бы услышать ваши предложения, или может быть комментарии на этот счёт.

Рассматриваю вариант с гонораром успеха в приоритет, как прямую заинтересованность юриста в результате.

Санкт-Петербург, Калининский районный суд, Дело № 2-4120/2018 ~ М-2351/2018