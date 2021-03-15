Я - программист ИП, устраиваюсь работать на зарубежную фирму. Просят подписать договор о неразлашении и эксклюзивности услуг. Договор на русском и на английском. Нужно проанализировать пункты договора, понять в чем они ограничивают меня, обсудить поправки ...
Консультация по составлению лицензионного договорва (РФ)
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Добрый день. Необходимо внести исправления в простой лицензионный договор на предоставление доступа к нашей платформе ИП и Юр.лиц. Требуется консультация либо полное исправление договора в короткие сроки под наши условия.
Краткая суть - клиентам будет выдаваться API ключ. По которому они смогут получать данные из нашей базы данных но в рамках лимитов по тарифам. За каждый успешный запрос - производится начисление согласно тарифам. (Тарифы работают по типу как Апи Яндекса.карт https://yandex.ru/legal/maps_api_offer/)
Но стандартной месячной оплаты за доступ может быть пользователю недостаточно (кончится доступное количество запросов)
В договоре помимо обязательной предоплаты за базовый тариф, нужно также прописать предоплату за будущие списания в случае превышения лимитов.
Пример договор пришлю кандидату.
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