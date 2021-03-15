Консультация по составлению лицензионного договорва (РФ)

Добрый день. Необходимо внести исправления в простой лицензионный договор на предоставление доступа к нашей платформе ИП и Юр.лиц. Требуется консультация либо полное исправление договора в короткие сроки под наши условия.

Краткая суть - клиентам будет выдаваться API ключ. По которому они смогут получать данные из нашей базы данных но в рамках лимитов по тарифам. За каждый успешный запрос - производится начисление согласно тарифам. (Тарифы работают по типу как Апи Яндекса.карт https://yandex.ru/legal/maps_api_offer/)

Но стандартной месячной оплаты за доступ может быть пользователю недостаточно (кончится доступное количество запросов)

В договоре помимо обязательной предоплаты за базовый тариф, нужно также прописать предоплату за будущие списания в случае превышения лимитов.

Пример договор пришлю кандидату.