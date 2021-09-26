Требуется эксперт (бухгалтер или юрист) для записи видеоуроков по темам: честный знак, сертификация и товарный знак для онлайн курса о создании бренда одежды. Необходимо записать несколько видео длительностью 5-15 минут с камерой на спикера, а также подготовить краткое текстовое содержание с рабочими ссылками. Оплата до 8000.