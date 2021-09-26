Требуется подготовить 5 юридических документов и предоставить ответы на 5 вопросов. Задача включает в себя анализ и составление необходимых материалов в рамках юридической практики.
Юридическая документация
Есть сайт https://bit.ly/3yllgET
надо юридическая консультация
и поправить документ УГОДА
оставляйте заявки и детально вам напишу
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