Продвижение интернет-магазина сантехники belsan.by

Добавлена
5 лет назад
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Сайт компании, предоставляющей услуги по продаже сантехники, обратился для продвижения в Google и Яндекс. В кейсе описана работа с внутренними и внешними факторами ранжирования сайта, которая привела к росту позиций.

Цели продвижения

Целью данного проекта был рост позиций сайта и соответственно увеличение трафика в поисковых системах Яндекс и Google.

Проблематика

Сайт не был оптимизирован под поисковые системы и никогда не продвигался, плюс дизайн сайта оставлял желать лучшего, достаточно много технических ошибок, которые в последствии были успешно устранены.

Что делали и какие этапы работ проводили?

  • Подключение и настройка сайта к панелям вебмастеров
  • Установка счетчика Google Analytics / Метрики
  • Аудит ниши и анализ конкурентов
  • Аудит сайта, особенно его технической части
  • Аудит контента
  • Переезд сайта на https
  • Подключение и настройка необходимых плагинов для WordPress
  • Сбор общего семантического ядра
  • Добавление страниц на основании СЯ
  • Подготовка и отправка ТЗ на тексты копирайтерам
  • Создание и размещение уникальных мета тегов для разделов
  • Размещение (проверка) заголовков h1 по всему сайту
  • Удаление лишних подзаголовков h2-h6
  • Добавление сайта в Google My Business и Яндекс.Справочник
  • Создание карты сайта HTML
  • Аудит юзабилити
  • Настройка Яндекс.Справочник
  • Настройка Google My Business
  • Добавление сайта в иные сервисы Яндекса и Google
  • Создание контент-плана для информационного раздела
  • Наполнение блога уникальными полезными статьями по теме приоритетных коммерческих страниц
  • Доработали дизайн сайта, логотип и фавикон
  • Добавили проект в систему отслеживания позиций
  • Первичный срез позиций для отслеживания динамики

Проверили заголовки title и метатеги. Основные ключевые фразы вставили в самое начало, там, где это было необходимо. Выделили description добавили призывы к действию и ключевые фразы сделали его более содержательными.

Структуру подзаголовков была в очень плохом состоянии привели ее в порядок. Заголовки применялись только в том случае если этого требовала структура текста.

Так же были поставлены задачи на seo копирайтинг для посадочных страниц.

В итоге после первого месяца работ по сайту мы уже увидели взрывной рост позиций сайта.

В итоге, за 2 месяца работы удалось не только вырасти, но и увеличить посещаемость. Это стало возможным за счет:

  • Расширения структуры сайта, добавление новых категорий.
  • Устранения технических ошибок и переход на защищенный протокол соединения.
  • Акцентирование внимания поисковых систем на необходимых разделах сайта
  • Сбор широкой семантики и ее применение на сайте
Расширенное присутствие в интернете за счет регистрации в Яндекс картах и Google My Business.
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