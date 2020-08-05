Продвижение интернет-магазина сантехники belsan.by

Сайт компании, предоставляющей услуги по продаже сантехники, обратился для продвижения в Google и Яндекс. В кейсе описана работа с внутренними и внешними факторами ранжирования сайта, которая привела к росту позиций.

Цели продвижения

Целью данного проекта был рост позиций сайта и соответственно увеличение трафика в поисковых системах Яндекс и Google.

Проблематика

Сайт не был оптимизирован под поисковые системы и никогда не продвигался, плюс дизайн сайта оставлял желать лучшего, достаточно много технических ошибок, которые в последствии были успешно устранены.

Что делали и какие этапы работ проводили?

Подключение и настройка сайта к панелям вебмастеров

Установка счетчика Google Analytics / Метрики

Аудит ниши и анализ конкурентов

Аудит сайта, особенно его технической части

Аудит контента

Переезд сайта на https

Подключение и настройка необходимых плагинов для WordPress

Сбор общего семантического ядра

Добавление страниц на основании СЯ

Подготовка и отправка ТЗ на тексты копирайтерам

Создание и размещение уникальных мета тегов для разделов

Размещение (проверка) заголовков h1 по всему сайту

Удаление лишних подзаголовков h2-h6

Добавление сайта в Google My Business и Яндекс.Справочник

Создание карты сайта HTML

Аудит юзабилити

Настройка Яндекс.Справочник

Настройка Google My Business

Добавление сайта в иные сервисы Яндекса и Google

Создание контент-плана для информационного раздела

Наполнение блога уникальными полезными статьями по теме приоритетных коммерческих страниц

Доработали дизайн сайта, логотип и фавикон

Добавили проект в систему отслеживания позиций

Первичный срез позиций для отслеживания динамики

Проверили заголовки title и метатеги. Основные ключевые фразы вставили в самое начало, там, где это было необходимо. Выделили description добавили призывы к действию и ключевые фразы сделали его более содержательными.

Структуру подзаголовков была в очень плохом состоянии привели ее в порядок. Заголовки применялись только в том случае если этого требовала структура текста.

Так же были поставлены задачи на seo копирайтинг для посадочных страниц.

В итоге после первого месяца работ по сайту мы уже увидели взрывной рост позиций сайта.

В итоге, за 2 месяца работы удалось не только вырасти, но и увеличить посещаемость. Это стало возможным за счет:

Расширения структуры сайта, добавление новых категорий.

Устранения технических ошибок и переход на защищенный протокол соединения.

Акцентирование внимания поисковых систем на необходимых разделах сайта

Сбор широкой семантики и ее применение на сайте

Расширенное присутствие в интернете за счет регистрации в Яндекс картах и Google My Business.