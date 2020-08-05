Продвижение интернет-магазина сантехники belsan.by
Сайт компании, предоставляющей услуги по продаже сантехники, обратился для продвижения в Google и Яндекс. В кейсе описана работа с внутренними и внешними факторами ранжирования сайта, которая привела к росту позиций.
Цели продвижения
Целью данного проекта был рост позиций сайта и соответственно увеличение трафика в поисковых системах Яндекс и Google.
Проблематика
Сайт не был оптимизирован под поисковые системы и никогда не продвигался, плюс дизайн сайта оставлял желать лучшего, достаточно много технических ошибок, которые в последствии были успешно устранены.
Что делали и какие этапы работ проводили?
- Подключение и настройка сайта к панелям вебмастеров
- Установка счетчика Google Analytics / Метрики
- Аудит ниши и анализ конкурентов
- Аудит сайта, особенно его технической части
- Аудит контента
- Переезд сайта на https
- Подключение и настройка необходимых плагинов для WordPress
- Сбор общего семантического ядра
- Добавление страниц на основании СЯ
- Подготовка и отправка ТЗ на тексты копирайтерам
- Создание и размещение уникальных мета тегов для разделов
- Размещение (проверка) заголовков h1 по всему сайту
- Удаление лишних подзаголовков h2-h6
- Добавление сайта в Google My Business и Яндекс.Справочник
- Создание карты сайта HTML
- Аудит юзабилити
- Настройка Яндекс.Справочник
- Настройка Google My Business
- Добавление сайта в иные сервисы Яндекса и Google
- Создание контент-плана для информационного раздела
- Наполнение блога уникальными полезными статьями по теме приоритетных коммерческих страниц
- Доработали дизайн сайта, логотип и фавикон
- Добавили проект в систему отслеживания позиций
- Первичный срез позиций для отслеживания динамики
Проверили заголовки title и метатеги. Основные ключевые фразы вставили в самое начало, там, где это было необходимо. Выделили description добавили призывы к действию и ключевые фразы сделали его более содержательными.
Структуру подзаголовков была в очень плохом состоянии привели ее в порядок. Заголовки применялись только в том случае если этого требовала структура текста.
Так же были поставлены задачи на seo копирайтинг для посадочных страниц.
В итоге после первого месяца работ по сайту мы уже увидели взрывной рост позиций сайта.
В итоге, за 2 месяца работы удалось не только вырасти, но и увеличить посещаемость. Это стало возможным за счет:
- Расширения структуры сайта, добавление новых категорий.
- Устранения технических ошибок и переход на защищенный протокол соединения.
- Акцентирование внимания поисковых систем на необходимых разделах сайта
- Сбор широкой семантики и ее применение на сайте