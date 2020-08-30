Веб дизайнер, графический дизайнер. Разработчик сайтов

Меня зовут Алексей и я занимаюсь созданием сайтов под ключ на Wordpress, Tilda или самописных на HTML.

Работал в нескольких агентствах города Чебоксары - Hitech медиа, БезГраниц, а так же на фриланс биржах в качестве дизайнера.

Владею навыками работы в Photoshop, Illustrator, CoralDraw, Figma, так же Тильда и Wordpress.

Создаю лендинги, интернет магазины, так же большие многостраничные сайты компаний. Готов разработать дизайн сайта или логотип вашей компании в нескольких вариациях.