Веб дизайнер, графический дизайнер. Разработчик сайтов
Меня зовут Алексей и я занимаюсь созданием сайтов под ключ на Wordpress, Tilda или самописных на HTML.
Работал в нескольких агентствах города Чебоксары - Hitech медиа, БезГраниц, а так же на фриланс биржах в качестве дизайнера.
Владею навыками работы в Photoshop, Illustrator, CoralDraw, Figma, так же Тильда и Wordpress.
Создаю лендинги, интернет магазины, так же большие многостраничные сайты компаний. Готов разработать дизайн сайта или логотип вашей компании в нескольких вариациях.
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Портфолио
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