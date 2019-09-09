AlexSanchez

Что то почистил и перестал работать вайфай. Пролежал несколько лет ноут сейчас понадобился но нужно восстановить работоспособность вайфая. Пару часов бился не смог восстановить.
- $5Системное программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Интересует парсер WhatsApp который будет проверять группы на новые сообщения и те где будет нужный ключ сразу выдавать мне оперативно. Остальные игнорировать. Групп 6. Возможно ли и сколько будет стоить?Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $180
Предложение для тех кто работает в авито с мультиаккаунтами. Куплю ежедневно 4 аккаунта с 4 обьявлениями за 30 дней. Время размещения не важно.Оплачу отдельно, текст, телефоны для подтверждения, аккаунты если покупные. От вас в ...Продающие текстынет заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Стоит программа FastStone Image Viewer нужно выставить настройки для пакетной уникализации. Поворот пиксели, обрез и т д.Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
По Москве все из интернета и видео использовал. Нужно поискать по регионам и другим странам. Номера ,тел заретушировать. Если из видео то не больше 5 шт фото из одного эвакуатора-манипулятора.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт5 лет назад
Два вида ,короткий 150-300 зн и большой от 1000. Размножить. Услуги от частника.Продающие тексты7 заявокЗакрыт5 лет назад
Переписать старые, заполнить новые стр текстом. Титл мета Н1 Н2 все по сео. Фото.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
- Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужны доработки по сайту и приложению андроид. На обоих карта. Они связаны через сервер обмена данными.Сайт на Yii 2 1)Установить регистрацию по смс + вост пароля по смс Сейчас стоит регистрация через почтуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Сайт давно не работает. Решил включить но поддержка написала вирус. Нужно почистить и запустить сайт вордпресс. городской-эвакуатор.рф HTTP ERROR 500Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Пароль есть на открытие. Сейчас открыт Protected Document Reader ом. 140 страниц есть ссылки и фото все нужно с возможностью редактирования текста . Скриншот не сработает. Тимвивер показать тоже не сработает. Файл закрывается с предупреждением закрыть ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт6 лет назад