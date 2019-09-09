AlexSanchez

Александр AlexSanchez

 
50 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Почистить от вирусов и запустить заново.
WordPress
Было приятно работать с Александром. Понятная и доступная задача. Оплата сразу после выполнения. Никаких проблем. Рекомендую!
Алексей выполнил работу на отлично! Оказалось гораздо много зараженных файлов. Удалил и почистил все, что есть. Обновил исходники Wordpress, восстановил работу сайта, удалил все подозрительное из базы данных. Сейчас все ок Оперативно принял и был на связи.
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