AlexSanchez

Предложение для тех кто работает в авито с мультиаккаунтами. Куплю ежедневно 4 аккаунта с 4 обьявлениями за 30 дней. Время размещения не важно.Оплачу отдельно, текст, телефоны для подтверждения, аккаунты если покупные. От вас в ...