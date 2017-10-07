Выполняю работы:
- Наполнение сайтов;
- Редактирование\корректировка\обработка изображений;
- Перевод текстов;
- Создание групп и страниц компаний в соц. сетях;
- Администрирование и наполнение страниц в соц. сетях;
Работал с: WordPress, Image cms, MODx, самописные cms.
Базовые знания html, сss.
Сотрудничал:
http://www.pulse-studio.com.ua
Тестирование ПО
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#98
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$2/час
от $20от 2 дней
#190
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#204
Тестирование сайтов
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#204
Презентации
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#207
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#772
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#882
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $7от 1 дня
#1072
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#2594