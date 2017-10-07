Biizonn

Антон Biizonn

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Выполняю работы:

  • Наполнение сайтов;
  • Редактирование\корректировка\обработка изображений;
  • Перевод текстов;
  • Создание групп и страниц компаний в соц. сетях;
  • Администрирование и наполнение страниц в соц. сетях;
Имею небольшой опыт работы html/css, интересно развитие и увеличение знаний в этом направлении.

Работал с: WordPress, Image cms, MODx, самописные cms.

Базовые знания html, сss.

Сотрудничал:

http://www.nash-climat.com.ua

http://www.pulse-studio.com.ua

http://lenses.dp.ua

http://synergos.dp.ua

Тестирование ПО
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#98
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$2/час
от $20от 2 дней
#190
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#204
Тестирование сайтов
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#204
Презентации
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#207
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#772
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#882
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $7от 1 дня
#1072
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#2594
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