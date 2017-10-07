Выполняю работы:

Наполнение сайтов;

Редактирование\корректировка\обработка изображений;

Перевод текстов;

Создание групп и страниц компаний в соц. сетях;

Администрирование и наполнение страниц в соц. сетях;

Имею небольшой опыт работы html/css, интересно развитие и увеличение знаний в этом направлении.

Работал с: WordPress, Image cms, MODx, самописные cms.

Базовые знания html, сss.

Сотрудничал:

http://www.nash-climat.com.ua

http://www.pulse-studio.com.ua

http://lenses.dp.ua

http://synergos.dp.ua