Верстка. Качество. Сроки. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript

Что могу предложить?



- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

- Валидация W3C, Google Page Speed

- Чистый, понятный и легко поддерживаемый код

- Верстаю из PSD, Figma

- Знаком с множеством современных и полезных библиотек( Swiper, noUIslider, CountJS, WOW и другие!)

- Адаптивность, отзывчивость (responsive)

- CSS3\JS анимация сайтов.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

О себе:

Готов сразу приступить к работе

Не нарушаю сроков

Не беру предоплату

Завершенная работа - полностью удовлетворенный заказчик

Всегда на связи

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Примеры последних выполненных работ:

https://www.weblancer.net/users/Bulakhovl/portfolio/

Буду рад сотрудничеству!!

Связь: