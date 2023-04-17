Bulakhovl

Алексей Булахов Bulakhovl

 
31 годГрузия/Батуми
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Верстка. Качество. Сроки. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript

Что могу предложить?


- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

- Валидация W3C, Google Page Speed

- Чистый, понятный и легко поддерживаемый код
- Верстаю из PSD, Figma

- Знаком с множеством современных и полезных библиотек( Swiper, noUIslider, CountJS, WOW и другие!)
- Адаптивность, отзывчивость (responsive)
- CSS3\JS анимация сайтов.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

О себе:

  • Готов сразу приступить к работе

  • Не нарушаю сроков

  • Не беру предоплату

  • Завершенная работа - полностью удовлетворенный заказчик

  • Всегда на связи

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Примеры последних выполненных работ:

https://www.weblancer.net/users/Bulakhovl/portfolio/

Буду рад сотрудничеству!!

Связь:

JavascriptWordPressOpenCartJoomlaFigmaPrestashopSCSSGulp