Алексей Булахов BulakhovlBulakhovl
Что могу предложить?
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Валидация W3C, Google Page Speed
- Чистый, понятный и легко поддерживаемый код
- Верстаю из PSD, Figma
- Знаком с множеством современных и полезных библиотек( Swiper, noUIslider, CountJS, WOW и другие!)
- Адаптивность, отзывчивость (responsive)
- CSS3\JS анимация сайтов.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
О себе:
Готов сразу приступить к работе
Не нарушаю сроков
Не беру предоплату
Завершенная работа - полностью удовлетворенный заказчик
Всегда на связи
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Примеры последних выполненных работ:
https://www.weblancer.net/users/Bulakhovl/portfolio/
Буду рад сотрудничеству!!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: AlexeyBulakhov
WhatsApp: +7-965-282-52-98
WhatsApp: +995-592-15-66-14
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