SEO специалист
Навыки и умения
- Умение работать с данными Яндекс Метрики, Google analytics, Яндекс Вебмастера и Google Search Console на профессиональном уровне
- Знания CMS на уровне настройки сайта под СЕО (WordPress, 1С-Битрикс, HostCMS, phpshop, opencart)
- Базовые знания HTML, CSS, PHP, JavaScript
- Составление семантического ядра (сбор, анализ и группировка)
- Контент-планирование для продвижения сайта
- Составление ТЗ копирайтерам
- Умение работы с софтом: Key Collector, Xenu’s, Xrumer, KeyAssort, ComparseR, Page Weight, Пакет SEO PowerSuite, Пиксель Тулс, Seranking и многие другие для полноценной работы сео-специалиста
- C сайтами: с Sape, Gogetlinks, GoGetTop, Miralinks, Blogun, Rokee, SeoPult, RotaPost, Webartex и это не все
- Формирование ТЗ для разработки сайта, учитывая оптимизацию под сео
- Аудит поисковой видимости сайта
- Внутренний аудит сайта
- Внешний аудит сайта
- Внешняя и внутренняя оптимизация сайта
- Работа в системах статистики, сбор и анализ информации о сайте (Ahrefs, Semrush и т.д.)
- Знание алгоритмов ранжирования (контент, улучшение поведенческих факторов, юзабилити, ссылки, понимание работы ПС, знание отличий в работе Яндекс и Гугл).
- Настройка и анализ контекстной рекламы в Яндекс и Google
- Знаю методы «белой», «серой» и «черной» оптимизации
- Увеличение юзабилити сайта
- Построение ссылочного профиля, анализ доноров
- Работа с вебмастерами напрямую
- Управление репутацией компании (отзывы, рейтинг)
- Анализ конкурентов (ссылочный, текстовый, репутационный)
- Постоянный профессиональный рост, изучаю все последние изменения в алгоритмах ПС
- Ведение полной отчетности по задачам
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Портфолио
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