DenMorgan

Григорий Тадеуш DenMorgan

 
38 летРоссия/Томск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
SEO специалист

Навыки и умения

  • Умение работать с данными Яндекс Метрики, Google analytics, Яндекс Вебмастера и Google Search Console на профессиональном уровне
  • Знания CMS на уровне настройки сайта под СЕО (WordPress, 1С-Битрикс, HostCMS, phpshop, opencart)
  • Базовые знания HTML, CSS, PHP, JavaScript
  • Составление семантического ядра (сбор, анализ и группировка)
  • Контент-планирование для продвижения сайта
  • Составление ТЗ копирайтерам
  • Умение работы с софтом: Key Collector, Xenu’s, Xrumer, KeyAssort, ComparseR, Page Weight, Пакет SEO PowerSuite, Пиксель Тулс, Seranking и многие другие для полноценной работы сео-специалиста
  • C сайтами: с Sape, Gogetlinks, GoGetTop, Miralinks, Blogun, Rokee, SeoPult, RotaPost, Webartex и это не все
  • Формирование ТЗ для разработки сайта, учитывая оптимизацию под сео
  • Аудит поисковой видимости сайта
  • Внутренний аудит сайта
  • Внешний аудит сайта
  • Внешняя и внутренняя оптимизация сайта
  • Работа в системах статистики, сбор и анализ информации о сайте (Ahrefs, Semrush и т.д.)
  • Знание алгоритмов ранжирования (контент, улучшение поведенческих факторов, юзабилити, ссылки, понимание работы ПС, знание отличий в работе Яндекс и Гугл).
  • Настройка и анализ контекстной рекламы в Яндекс и Google
  • Знаю методы «белой», «серой» и «черной» оптимизации
  • Увеличение юзабилити сайта
  • Построение ссылочного профиля, анализ доноров
  • Работа с вебмастерами напрямую
  • Управление репутацией компании (отзывы, рейтинг)
  • Анализ конкурентов (ссылочный, текстовый, репутационный)
  • Постоянный профессиональный рост, изучаю все последние изменения в алгоритмах ПС
  • Ведение полной отчетности по задачам
Уровень английского – начальный
PHPJavascriptWordPressOpenCartHTMLCSS