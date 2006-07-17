Нужно модифицировать готовый JS скрипт анимации отдельных кадров согласно данному ТЗ https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRo1nIeaAXMA1WcWDBpJeKRKwofbPxV1F3vz0Rj8aeK0oVRkokCETeJ6WFo9UOwAqGugkeWj_YaHfOi/pub Необходимо хорошее знание элемента canvas и JS в целом.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Вот сделал по тюториалу анимацию из нескольких svg, в хроме между кадрами промелькивает фон. https://dl.dropboxusercontent.com/s/2bhbp6agennq2b4/777.svgВидео https://watch.screencastify.com/v/xRUSFers3vAhHmzFy2GuНу, думаю сделаю нахлест в несколько процентов, фон не мелькает, но теперь ноги у персонажа раздвояются. https://dl.dropboxusercontent.com/s/dc06b2jjqoajcx5/555.svgМожет кто придумает как сделать нормально? ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Вот сделал по тюториалу анимацию из нескольких svg, в хроме между кадрами промелькивает фон. https://dl.dropboxusercontent.com/s/2bhbp6agennq2b4/777.svgВидео https://watch.screencastify.com/v/xRUSFers3vAhHmzFy2GuНу, думаю сделаю нахлест в несколько процентов, фон не мелькает, но теперь ноги у персонажа раздвояются. https://dl.dropboxusercontent.com/s/dc06b2jjqoajcx5/555.svgМожет кто придумает как сделать нормально? ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо произвести определенные процедуры для 43 объектов мебели, согласно описанию - https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSq2qChelEXyHqMKqX6JfZRfpMR80pTDuAYtc8zrypYEIeq0TXVTCOe6F3uk0gfKhRINzYzoKzsNs6M/pub Работы, наверно, примерно на полдня, но это индивидуально.Обработка фотографий5 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Есть проект среднего размера, при хорошем раскладе – на неделю работы, но требующий достаточно творческого подхода (в свою очередь именно этот пункт может несколько растянуть необходимое время). Flash – анимация и дизайн уже сделаны, в ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1200
Нужен специалист, или команда, что скорее. Цель - работа с вещами наподобие визуального редактирования. Большой предстоит проект, ну или средний, но основательный. Деньги тоже основательные. Желательно чтоб и PHP было, для отдачи движка в одни ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим. Писать на [email protected] Оплата 150$-200$ за макет.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $800
Нужен специалист. Цель - работа с вещами наподобие визуального редактирования. Большой предстоит проект, ну или средний, но основательный. Деньги тоже основательные. Желательно чтоб и PHP было, для отдачи движка в одни руки. Надо взять какой-нить ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад