Dima007

Дмитрий Рудаков Dima007

 
41 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
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  • JavaScript, canvas

    Нужно модифицировать готовый JS скрипт анимации отдельных кадров согласно данному ТЗ https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRo1nIeaAXMA1WcWDBpJeKRKwofbPxV1F3vz0Rj8aeK0oVRkokCETeJ6WFo9UOwAqGugkeWj_YaHfOi/pub Необходимо хорошее знание элемента canvas и JS в целом.

    Javascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • CSS JS

    Вот сделал по тюториалу анимацию из нескольких svg, в хроме между кадрами промелькивает фон. https://dl.dropboxusercontent.com/s/2bhbp6agennq2b4/777.svgВидео https://watch.screencastify.com/v/xRUSFers3vAhHmzFy2GuНу, думаю сделаю нахлест в несколько процентов, фон не мелькает, но теперь ноги у персонажа раздвояются. https://dl.dropboxusercontent.com/s/dc06b2jjqoajcx5/555.svgМожет кто придумает как сделать нормально? ...

    CSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • CSS JS SVG

    Вот сделал по тюториалу анимацию из нескольких svg, в хроме между кадрами промелькивает фон. https://dl.dropboxusercontent.com/s/2bhbp6agennq2b4/777.svgВидео https://watch.screencastify.com/v/xRUSFers3vAhHmzFy2GuНу, думаю сделаю нахлест в несколько процентов, фон не мелькает, но теперь ноги у персонажа раздвояются. https://dl.dropboxusercontent.com/s/dc06b2jjqoajcx5/555.svgМожет кто придумает как сделать нормально? ...

    CSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Фотошоп, скриншоты, 3D

    Необходимо произвести определенные процедуры для 43 объектов мебели, согласно описанию - https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSq2qChelEXyHqMKqX6JfZRfpMR80pTDuAYtc8zrypYEIeq0TXVTCOe6F3uk0gfKhRINzYzoKzsNs6M/pub Работы, наверно, примерно на полдня, но это индивидуально.

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Flash + ActionScript + PHP + MySQL

    $1000

    Есть проект среднего размера, при хорошем раскладе – на неделю работы, но требующий достаточно творческого подхода (в свою очередь именно этот пункт может несколько растянуть необходимое время). Flash – анимация и дизайн уже сделаны, в ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • JavaScript+PHP движок

    $1200

    Нужен специалист, или команда, что скорее. Цель - работа с вещами наподобие визуального редактирования. Большой предстоит проект, ну или средний, но основательный. Деньги тоже основательные. Желательно чтоб и PHP было, для отдачи движка в одни ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • JavaScript+PHP

    $800

    Нужен специалист. Цель - работа с вещами наподобие визуального редактирования. Большой предстоит проект, ну или средний, но основательный. Деньги тоже основательные. Желательно чтоб и PHP было, для отдачи движка в одни руки. Надо взять какой-нить ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад