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Профессиональный опыт
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2009-2011
«AльфаMедиа» г. Москва (рекламно-производственная компания)
должность: ведущий дизайнер
обязанности:
• Полиграфическая верстка, дизайн, препресс (каталоги, листовки, визитки, брошюры, календари и пр.)
• Наружная реклама. Дизайн, верстка, подготовка к широкоформатной и интерьерной печати.
• Power Point презентации
• Проверка макетов заказчиков перед печатью
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2008-2009 гг. (работать в разгар кризиса, доложу я вам, было тяжко)
• «Футурис» г. Москва (типография)
должность: ведущий дизайнер
дизайн, верстка, проверка файлов заказчиков перед печатью, спуск полос
• «Медиа-Бас» г. Москва (рекламно-производственная компания)
должность: дизайнер-верстальщик
Обязанности: полиграфическая верстка: каталоги, буклеты, визитки, пр.; верстка HTML - сайты; дизайн; подготовка файлов к печати - препресс.
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07.2007 - 05.2008 - Поликлиника «Цена Качество» (О компании: «Поликлиника «Цена Качество» — это сеть универсальных медицинских учреждений по оказанию комплексной амбулаторно-поликлинической помощи со стоматологией. www.pck.ru )
Дизайнер рекламных материалов (центральный офис компании)
• Ведение фирменного стиля компании, работа над рекламными материалами в рамках существующей концепции.
• Создание презентаций: PowerPoint, PDF, Flash, Flash-роликов для плазмы.
• Дизайн, пре-пресс: листовок, буклетов, лифлетов, визиток, ролл-апы, бэйджики.
• Создание макетов и подготовка для типографии сувенирной продукции: настенные часы, флаги, ручки, блокноты, папки.
• Поддержка и обновление корпоративного сайта (редизайн, оптимизация фотографий, отрисовка карты проезда, создание новых страничек, вставка текстов и пр.), создание GIF-баннеров для рекламы на тематических ресурсах.
• Создание макетов для наружной рекламы: кронштейны, перетяжки
• Создание графики для e-mail рассылок.
• Цветокоррекция, ретуш фотографий.
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06.2006 - 05.2007 DSM Group (О компании: Маркетинговое агентство DSM Group создано в 1999 году. Два ключевых направления деятельности фирмы — маркетинговые исследования фармацевтического рынка России и рекламная поддержка компаний этой отрасли. http://www.dsm.ru )
Дизайнер, Департамент рекламы и PR
• Дизайн, верстка, пре-пресс полиграфической продукции (листовки, брошюры, лифлеты, открытки, стенды "Пиккало", каталоги, календари, годовые отчеты, визитки, бигборды, перетяжки и пр.); переверстка модулей в другие издания, под другие размеры.
• Участие в разработке креативных концепций, участие в мозговых штурмах
написание технического задания по итогам беседы с заказчиком.
• Дизайн презентаций Power Point.
• Обработка фотографий для полиграфии (ретушь, базовая цветокоррекция, цветоделение).
• Отрисовка иллюстраций, эскизов (карандаш+бумага, дигитайзер).
Иллюстраци в 3D.
• WEB (веб-баннеры Flash и GIF, подготовка и оптимизация изображений для размещения на сайте).
• Ведение единой базы оригинал-макетов
• Подготовка файлов в печать, для типографий; доработка макетов других дизайнеров под требования типографии
запись на FTP готовых файлов
Достижения:
была получена благодарность от руководства компании и от заказчика за разработку дизайна символики и рекламного модуля 16-летия компании «ПРОТЕК»
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06.2003 - 05.2004 Дизайн-студия Фокус, г. Златоуст (полиграфия, наружная реклама, web)
Дизайнер
• Дизайн, верстка полиграфической продукции (листовки, визитки, брошюры, каталоги, календари, упаковка, этикетка).
• Дизайн наружной рекламы, подготовка файлов для плоттера.
• Работа с пленкой Oracal, участие в монтаже вывесок и различных рекламных конструкций.
• WEB (дизайн сайтов, верстка HTML+CSS, веб-баннеры, подготовка и оптимизация изображений для веба).
01.2002 - 06.2006 фриланс (работа на дому, участие в конкурсах, постоянные клиенты из Москвы, Екатеринбурга, Читы, ближнего зарубежья)
дизайнер
• Полиграфия
• Веб
• Рисунок от руки
• 3D-иллюстрации
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Образование
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2001 - Магнитогорский Государственный Университет, Художественно-графический факультет
1995 - Златоустовское Педагогическое Училище, Художественно-графическое отделение
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Ключевые навыки:
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• платформы: Mac / PC
• программы: Adobe (Illustrator, PhotoShop, InDesign, Acrobat, ImageReady), QuarkXPress, CorelDraw, Flash (AS - базовый), 3DSMax, Dreamweaver, PowerPoint
• рисунок от руки (бумага/дигитайзер)
• портфолио:
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