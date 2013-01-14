Design-ON | Включи Дизайн!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Профессиональный опыт

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009-2011

«AльфаMедиа» г. Москва (рекламно-производственная компания)

должность: ведущий дизайнер

обязанности:

• Полиграфическая верстка, дизайн, препресс (каталоги, листовки, визитки, брошюры, календари и пр.)

• Наружная реклама. Дизайн, верстка, подготовка к широкоформатной и интерьерной печати.

• Power Point презентации

• Проверка макетов заказчиков перед печатью

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-2009 гг. (работать в разгар кризиса, доложу я вам, было тяжко)

• «Футурис» г. Москва (типография)

должность: ведущий дизайнер

дизайн, верстка, проверка файлов заказчиков перед печатью, спуск полос

• «Медиа-Бас» г. Москва (рекламно-производственная компания)

должность: дизайнер-верстальщик

Обязанности: полиграфическая верстка: каталоги, буклеты, визитки, пр.; верстка HTML - сайты; дизайн; подготовка файлов к печати - препресс.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.2007 - 05.2008 - Поликлиника «Цена Качество» (О компании: «Поликлиника «Цена Качество» — это сеть универсальных медицинских учреждений по оказанию комплексной амбулаторно-поликлинической помощи со стоматологией. www.pck.ru )

Дизайнер рекламных материалов (центральный офис компании)

• Ведение фирменного стиля компании, работа над рекламными материалами в рамках существующей концепции.

• Создание презентаций: PowerPoint, PDF, Flash, Flash-роликов для плазмы.

• Дизайн, пре-пресс: листовок, буклетов, лифлетов, визиток, ролл-апы, бэйджики.

• Создание макетов и подготовка для типографии сувенирной продукции: настенные часы, флаги, ручки, блокноты, папки.

• Поддержка и обновление корпоративного сайта (редизайн, оптимизация фотографий, отрисовка карты проезда, создание новых страничек, вставка текстов и пр.), создание GIF-баннеров для рекламы на тематических ресурсах.

• Создание макетов для наружной рекламы: кронштейны, перетяжки

• Создание графики для e-mail рассылок.

• Цветокоррекция, ретуш фотографий.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.2006 - 05.2007 DSM Group (О компании: Маркетинговое агентство DSM Group создано в 1999 году. Два ключевых направления деятельности фирмы — маркетинговые исследования фармацевтического рынка России и рекламная поддержка компаний этой отрасли. http://www.dsm.ru )

Дизайнер, Департамент рекламы и PR

• Дизайн, верстка, пре-пресс полиграфической продукции (листовки, брошюры, лифлеты, открытки, стенды "Пиккало", каталоги, календари, годовые отчеты, визитки, бигборды, перетяжки и пр.); переверстка модулей в другие издания, под другие размеры.

• Участие в разработке креативных концепций, участие в мозговых штурмах

написание технического задания по итогам беседы с заказчиком.

• Дизайн презентаций Power Point.

• Обработка фотографий для полиграфии (ретушь, базовая цветокоррекция, цветоделение).

• Отрисовка иллюстраций, эскизов (карандаш+бумага, дигитайзер).

Иллюстраци в 3D.

• WEB (веб-баннеры Flash и GIF, подготовка и оптимизация изображений для размещения на сайте).

• Ведение единой базы оригинал-макетов

• Подготовка файлов в печать, для типографий; доработка макетов других дизайнеров под требования типографии

запись на FTP готовых файлов

Достижения:

была получена благодарность от руководства компании и от заказчика за разработку дизайна символики и рекламного модуля 16-летия компании «ПРОТЕК»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.2003 - 05.2004 Дизайн-студия Фокус, г. Златоуст (полиграфия, наружная реклама, web)

Дизайнер

• Дизайн, верстка полиграфической продукции (листовки, визитки, брошюры, каталоги, календари, упаковка, этикетка).

• Дизайн наружной рекламы, подготовка файлов для плоттера.

• Работа с пленкой Oracal, участие в монтаже вывесок и различных рекламных конструкций.

• WEB (дизайн сайтов, верстка HTML+CSS, веб-баннеры, подготовка и оптимизация изображений для веба).

01.2002 - 06.2006 фриланс (работа на дому, участие в конкурсах, постоянные клиенты из Москвы, Екатеринбурга, Читы, ближнего зарубежья)

дизайнер

• Полиграфия

• Веб

• Рисунок от руки

• 3D-иллюстрации

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Образование

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - Магнитогорский Государственный Университет, Художественно-графический факультет

1995 - Златоустовское Педагогическое Училище, Художественно-графическое отделение

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ключевые навыки:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• платформы: Mac / PC

• программы: Adobe (Illustrator, PhotoShop, InDesign, Acrobat, ImageReady), QuarkXPress, CorelDraw, Flash (AS - базовый), 3DSMax, Dreamweaver, PowerPoint

• рисунок от руки (бумага/дигитайзер)

• портфолио:

http://www.design-on.ru