Gavrilyuk_D

Денис Гаврилюк Gavrilyuk_D

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Работа с Sketch-Up + V-ray, AutoCAD, CoralDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Занимаюсь 3д моделированием с 2010 года. Самоучка. В основном занимался рендерингом в V-ray. В университете получил образование в сфере чертежей как на компьютере так и в ручную. Очень хорошо владею компьютером и всем что с ним связано. Владею слепым десятипальцевым методом печати на клавиатуре. Работал и налаживал фрезерный станок с ЧПУ. Так же делаю чертежи для лазерного станка с ЧПУ.

Образование

2012 – 2017 гг.

Таврический агротехнологический университет (м. Мелітополь|Україна)

Инженер-механик

Умения и навыки

  • Профессиональное знание строения чертежей и работы с 3D объектами.
  • Опытный пользователь: Adobe Photoshop, Microsoft Office, ArtCAM, Match3.
  • Профессиональные программы: Sketch-Up + V-ray, AutoCAD, Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), CorelDraw.
  • Владение слепым десятипальцевым методом набора на клавиатуре (Английский, Русский, Украинский)
  • Полный цикл настройки фрезерных станков с ЧПУ и управляющих програм к ним.
  • Опыт разработки макетов (чертежей) для лазерного станка с ЧПУ.
  • Услуги
    • Визуализация (рендеринг) задумок в 3D (Sketch-Up + V-ray)
    • Создание интерьеров и экстерьеров
    • Обработка изображений в Adobe Photoshop
    • Создание векторной графики в CorelDraw
    • Создание 3д моделей и программы управления для фрезерных станков с ЧПУ
    • Создание макетов, 3д моделей и чертежей для лазерного станка с ЧПУ

    • Портфолио

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