Работа с Sketch-Up + V-ray, AutoCAD, CoralDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
Занимаюсь 3д моделированием с 2010 года. Самоучка. В основном занимался рендерингом в V-ray. В университете получил образование в сфере чертежей как на компьютере так и в ручную. Очень хорошо владею компьютером и всем что с ним связано. Владею слепым десятипальцевым методом печати на клавиатуре. Работал и налаживал фрезерный станок с ЧПУ. Так же делаю чертежи для лазерного станка с ЧПУ.
Образование
2012 – 2017 гг.
Таврический агротехнологический университет (м. Мелітополь|Україна)
Инженер-механик
Умения и навыки
- Профессиональное знание строения чертежей и работы с 3D объектами.
- Опытный пользователь: Adobe Photoshop, Microsoft Office, ArtCAM, Match3.
- Профессиональные программы: Sketch-Up + V-ray, AutoCAD, Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), CorelDraw.
- Владение слепым десятипальцевым методом набора на клавиатуре (Английский, Русский, Украинский)
- Полный цикл настройки фрезерных станков с ЧПУ и управляющих програм к ним.
- Опыт разработки макетов (чертежей) для лазерного станка с ЧПУ.
- Визуализация (рендеринг) задумок в 3D (Sketch-Up + V-ray)
- Создание интерьеров и экстерьеров
- Обработка изображений в Adobe Photoshop
- Создание векторной графики в CorelDraw
- Создание 3д моделей и программы управления для фрезерных станков с ЧПУ
- Создание макетов, 3д моделей и чертежей для лазерного станка с ЧПУ
Портфолио
- 3D Комната27 просмотров
- Match photo (3d модель + фото)126 просмотров
- Дом31 просмотр
- Дом25 просмотров
- Робота с ЧПУ127 просмотров
- Роботы на фрезерном станкес ЧПУ54 просмотра
- Семейный очаг71 просмотр
- Детский домик для лазерного станка с ЧПУ40 просмотров
- 3Д модель ангара49 просмотров
- 3Д модель и рендериг дома43 просмотра
- Match Photo.42 просмотра
- Экстерьер магазина50 просмотров