Работа с Sketch-Up + V-ray, AutoCAD, CoralDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Занимаюсь 3д моделированием с 2010 года. Самоучка. В основном занимался рендерингом в V-ray. В университете получил образование в сфере чертежей как на компьютере так и в ручную. Очень хорошо владею компьютером и всем что с ним связано. Владею слепым десятипальцевым методом печати на клавиатуре. Работал и налаживал фрезерный станок с ЧПУ. Так же делаю чертежи для лазерного станка с ЧПУ.

Образование

2012 – 2017 гг.

Таврический агротехнологический университет (м. Мелітополь|Україна)

Инженер-механик

Умения и навыки

Профессиональное знание строения чертежей и работы с 3D объектами.

Опытный пользователь: Adobe Photoshop, Microsoft Office, ArtCAM, Match3.

Профессиональные программы: Sketch-Up + V-ray, AutoCAD, Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), CorelDraw.

Владение слепым десятипальцевым методом набора на клавиатуре (Английский, Русский, Украинский)

Полный цикл настройки фрезерных станков с ЧПУ и управляющих програм к ним.

Опыт разработки макетов (чертежей) для лазерного станка с ЧПУ.