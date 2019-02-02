Имеется магазин детской одежды на рынке, интересует дизайн фасада, что бы это было ярко, и привлекало внимание, за вменяемые деньги.
- Наружная реклама7 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Имеется магазин брендовой детской одежды в небольшом городе и на площадке инстаграм, нужно создать несколько красивых, продающих постов, которые будут продвигаться по городским пабликам с акцентом на небольшой город, а так же будут продвигаться по ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Нужно создать страничку в инстаграм по тематике: инфобизнес. Написать и нарисовать красивых 12-15 постов, создать актуальное, оформить и т.д.Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Нужно 3 исполнителя, каждый должен будет сделать рекламное изображение для покупки пиара через истории инсты (2шт). Так же нужно лого Интернет магазин https://www.instagram.com/krasav4iku Оплата переводом по Украине или биткоин. Подробности в вайбереДизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно создать сайт на prom.ua на тематику алмазного сверления. От Вас картинки, корректировка текстов, настройка. На выходе хочу получить что-то типа того [url=https://izlom777.prom.ua/]https://izlom777.prom.ua/[/url]Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть текстовая онлайн игра, нужно создать копию на android и iOS, так же их залить в апп сторе и плеймаркет, подключить к серверу, реализовать подключение магазина и прочее Скрипт игры имеется [url=http://civaz.ru/]http://civaz.ru/[/url] пример игрыРазработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо создать небольшой сайт визитку, предлагающий услуги алмазного сверления. Так же данный сайт попытаться вывести в топ гугла, создать рекламную компанию в адвордсе. Помочь разобраться со всем этимСайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/FastArt/portfolio/dizajn-produktcii-18/vizitka-2102572/]Пример работы [/url]Но с одной стороны: Алмазное сверление отверстий любой сложности (в камне, бетоне, кирпиче) Святослав +380951826469 С второй стороны: Алмазная резка дверных и оконных проемов Святослав +380951826469Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад