Genov_AV

Александр Генов Genov_AV

 
28 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужны продающие посты для продвижения в инстаграм

    Имеется магазин брендовой детской одежды в небольшом городе и на площадке инстаграм,  нужно создать несколько красивых, продающих постов, которые будут продвигаться по городским пабликам с акцентом на небольшой город, а так же будут продвигаться по ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Рекламные истории инстаграмм для интернет магазина

    Нужно 3 исполнителя, каждый должен будет сделать рекламное изображение для покупки пиара через истории инсты (2шт). Так же нужно лого Интернет магазин https://www.instagram.com/krasav4iku Оплата переводом по Украине или биткоин. Подробности в вайбере

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сайт на PROMе

    Нужно создать сайт на prom.ua на тематику алмазного сверления.  От Вас картинки, корректировка текстов, настройка. На выходе хочу получить что-то типа того [url=https://izlom777.prom.ua/]https://izlom777.prom.ua/[/url]

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Игра на android и iOS, на основе WAP игры

    Есть текстовая онлайн игра, нужно создать копию на android и iOS,  так же их залить в апп сторе и плеймаркет, подключить к серверу, реализовать подключение магазина и прочее Скрипт игры имеется [url=http://civaz.ru/]http://civaz.ru/[/url] пример игры

    AndroidiOS
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен небольшой сайт

    Необходимо создать небольшой сайт визитку, предлагающий услуги алмазного сверления. Так же данный сайт попытаться вывести в топ гугла, создать рекламную компанию в адвордсе. Помочь разобраться со всем этим

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/FastArt/portfolio/dizajn-produktcii-18/vizitka-2102572/]Пример работы [/url]Но с одной стороны:  Алмазное сверление отверстий любой сложности (в камне, бетоне, кирпиче) Святослав +380951826469 С второй стороны: Алмазная резка дверных и оконных проемов Святослав +380951826469

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
aqualice
Алиса 
20 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Рекламные истории инстаграмм для интернет магазина
Спасибо большое за заказ, дал возможность воплотить творческие идеи и вводил конструктивные правки, в результате чего получился хороший продукт. Рекомендую!
Рекомендую Алису, задача была сделать то, не знаю что. Но для профессионала это не проблема, и получилось все на высшем уровне и очень быстро. Обязательно будем работать еще.
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Создать похожую работу
Все четко и по делу. Оплата мгновенная. РЕКОМЕНДУЮ! Буду рад новому сотрудничеству.
Все сделано так, как и было заявлено. Спасибо, буду обращаться
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