Язык программирования: C#(.NET Framework 2.0,3.5,4.0);
Технологии: ADO.NET, WPF,WCF, XML, Windows Forms,Linq;
-Баз данных: MS SQL Server, Oracle, Access;
-Знание средств разработки: MS Visual Studio 2010, MS SQL Management Studio, Microsoft Expression Blend;
Разработка игр
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Управление проектами
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