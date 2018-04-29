Web разработка сайтов и сложных проектов от 650 руб.\час | Мобильная разработка (Android) | Автоматизация бизнеса

Сайт - Guru_IT_Company

Guru IT-Company - это организованная группа квалифицированных специалистов, объединенных для предоставления качественных услуг в ИТ индустрии.

С момента основания, компания занимается аутсорсингом в ИТ-индустрии, однако, нашей долгосрочной стратегией

является разработка и реализация собственных идей с дальнейшей монетизацией готовых продуктов.

Наша миссия – привносить в мир такие решения, которые будут упрощать жизнь людей, и делать ее более безопасной, помогут поднять уровень образования, помогут построить более эффективное и рациональное будущее.

Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов. И ихчисло будет расти параллельно с созданием собственных продуктов.

Наши цели:

1. Обеспечение компании достаточной прибылью для существования и дальнейшего развития.

2. Исследование рынка и выявление потребностей в различных сферах деятельности.

3. Разработка и проектирование продуктов,направленных на решение актуальных задач.

Наше партнерское видение - долгосрочное сотрудничество, основанное на взаимовыгодных условиях и доверии.

Что мы предлагаем?

- Web разработка сайтов и сложных проектов от 650 руб.\час

- Мобильная разработка (Android)

- Сетевая разработка

- Data Scripting

Ключевые навыки:

AngularJS; HTML; CSS; JQery; Android; Yii; PHP; Python; Flask; Django; Java; Symfony; Laravel; MySql; Nodejs;

С нами удобно.

- Гибкие условия сотрудничества;

- Полная прозрачность и добросовестность работы регламентируемая в договоре. При необходимости подписываем NDA, а также, предоставляем доступ к нашей платформе для прямого взаимодействия с исполнителем. Трекер и полная отчетностью по выполненной работе.

- Оплата по договоренности. (Почасовая, по завершению задач или частичные фиксированные выплаты).

- Аутстафинг - предоставляем одного сотрудника необходимой квалификации в ваше распоряжение. Прямая связь с исполнителем. В данном случае сотрудник освобождается от всех задач и работает непосредственно в вашей команде. Плюс в том что сотрудник в вашем штате, но вы освобождаетесь от всех налогов и бумажной волокиты. И к тому-же экономите время и деньги на поиски сотрудника на неполную загруженность.

- Аутсерсинг - на основе договора и утвержденного бюджета (может быть в часовом эквиваленте при почасовой оплате) выполняем тех.поддержку, разработку с нуля, исправление уже написанного кода, решение текущих задач используя все имеющиеся ресурсы.

- Командная работа над отдельным проектом с нуля или доработка.

Здравая мысль:

Бывает так, что у вас появляются непрофильные проекты или задачи для решения которых нужны специалисты на короткое время. Больше не нужно тратить время на поиски исполнителей, гораздо удобней иметь под рукой надежного партнера для решения таких задач.

Наша цель - долгосрочное партнерство основанное на взаимовыгодных условиях и доверии.