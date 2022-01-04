HelgRaven

Олег HelgRaven

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Дизайн продуктовой страницы в Figma

    Требуется дизайн-макет лендинга для продукта в Figma. Проект без верстки и контактных форм. Основное внимание на товарных свойствах, скромная кнопка 'Где купить?'. Размеры: Mobile и Desktop (1920, 1000, 768, 480, 320). Стиль - молодежный и современный. Имеются ссылки на оригинальную страницу и примеры из Pinterest.

    Figma
    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание 3D модели по фото

    Требуется создать 3D модель мышки по предоставленному фото в универсальном формате. Используйте программы Blender или Cinema 4D. Дополнительно приветствуется анимация, освещение и простая композиция. Примеры работ и портфолио желательно прикрепить.

    Blender
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Продуктовый лендинг

    Требуется разработка дизайн-макета продуктового лендинга для игровой компьютерной мышки в Figma. Необходимы 7 смысловых блоков, шапка и подвал (подвал предоставлен). Ожидается современный стиль, доступные версии для мобильных и десктопных устройств. Приветствуются навыки работы в Adobe Photoshop/Lightroom для обработки фотографий и After Effects. Возможность увеличения страниц и бюджета.

    FigmaTilda
    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

alphaprimeua
29 лет
5 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$60
10 баллов
3 года назад
Создание 3D модели по фото
Blender
Прекрасный заказчик. Дал понятное задание и предоставил подробные референсы. Всегда был на связи. Рекомендую!
Работа выполнена в срок, Богдан держал связь, активно присылая этапы выполнения и корректируя при необходимости. Однозначно обращусь ещё.
Ответный отзыв