Требуется дизайн-макет лендинга для продукта в Figma. Проект без верстки и контактных форм. Основное внимание на товарных свойствах, скромная кнопка 'Где купить?'. Размеры: Mobile и Desktop (1920, 1000, 768, 480, 320). Стиль - молодежный и современный. Имеются ссылки на оригинальную страницу и примеры из Pinterest.