Требуется дизайн-макет лендинга для продукта в Figma. Проект без верстки и контактных форм. Основное внимание на товарных свойствах, скромная кнопка 'Где купить?'. Размеры: Mobile и Desktop (1920, 1000, 768, 480, 320). Стиль - молодежный и современный. Имеются ссылки на оригинальную страницу и примеры из Pinterest.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создать 3D модель мышки по предоставленному фото в универсальном формате. Используйте программы Blender или Cinema 4D. Дополнительно приветствуется анимация, освещение и простая композиция. Примеры работ и портфолио желательно прикрепить.3D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка дизайн-макета продуктового лендинга для игровой компьютерной мышки в Figma. Необходимы 7 смысловых блоков, шапка и подвал (подвал предоставлен). Ожидается современный стиль, доступные версии для мобильных и десктопных устройств. Приветствуются навыки работы в Adobe Photoshop/Lightroom для обработки фотографий и After Effects. Возможность увеличения страниц и бюджета.Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт3 года назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
3 года назад
Blender
Прекрасный заказчик. Дал понятное задание и предоставил подробные референсы. Всегда был на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работа выполнена в срок, Богдан держал связь, активно присылая этапы выполнения и корректируя при необходимости. Однозначно обращусь ещё.