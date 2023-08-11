Приветствую ! Меня зовут Денис
Работал около года на биржи kwork 17 заказов выполнил и около 10 положительных отзывов получил
Вот ссылка: https://kwork.ru/user/_nike_
Мой собственный сайт: https://intecnews.ru
Занимаюсь создание сайтов на Wordpress/Tilda /
На моём счету 3 года профессиональной деятельности. Специальности Frontend и Backend разработка, дизайн сайтов, телеграмм боты, парсеры и многое другое.
Теперь с головой хочу уйти в фриланс и получать новые знания и практику
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Мой опыт работы позволяет мне создавать адаптивные сайты, которые будут корректно отображаться на всех устройствах, включая мобильные телефоны и планшеты. Это очень важно, потому что все больше пользователей используют мобильные устройства для поиска информации и совершения покупок.
Цена на мои услуги начинается от 3000 рублей за небольшую услугу и зависит от объема заказа, средний чек за мои заказы 10000 и достигают до 50000. Я всегда стараюсь предоставлять своим клиентам наилучший сервис и качество работы за разумные деньги. Я готов обсудить детали вашего проекта и предложить вам наилучшие решения для вашего бизнеса.
Если вы хотите получить качественный и эффективный сайт, который будет привлекать новых клиентов и увеличивать продажи, то обращайтесь ко мне. Я уверен, что мы сможем создать сайт, который будет отвечать всем вашим потребностям и ожиданиям. Не важно нужен ли вам сайт визитка/лендинг или полноценный интернет магазин, я всегда готов помочь вам с созданием сайта по любой тематике и любой сложности.
Примеры работ:
https://franshiza.angstrem-mebel.ru
Если я вас заинтересовал то с удовольствием бы с вами поработал с возможностью на дальнейший перспективе, пишете/звоните всегда отвечу - номер телефона: 89302795084
Навыки Web разработчика:
- Создание сайта
- Дизайн лендинга
- Дизайн сайта в Figma
- Парсеры
- Дизайн сайта
- Telegram bot
- Адаптивная верстка
- Wordpress
- сайт под ключ
- Интернет магазин
- Одностраничный сайт
Спасибо за ваше внимание!
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