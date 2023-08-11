Волшебник веб-разработки на фрилансе

Приветствую ! Меня зовут Денис

Работал около года на биржи kwork 17 заказов выполнил и около 10 положительных отзывов получил

Вот ссылка: https://kwork.ru/user/_nike_

Мой собственный сайт: https://intecnews.ru

Занимаюсь создание сайтов на Wordpress/Tilda /

На моём счету 3 года профессиональной деятельности. Специальности Frontend и Backend разработка, дизайн сайтов, телеграмм боты, парсеры и многое другое.

Теперь с головой хочу уйти в фриланс и получать новые знания и практику

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Мой опыт работы позволяет мне создавать адаптивные сайты, которые будут корректно отображаться на всех устройствах, включая мобильные телефоны и планшеты. Это очень важно, потому что все больше пользователей используют мобильные устройства для поиска информации и совершения покупок.

Цена на мои услуги начинается от 3000 рублей за небольшую услугу и зависит от объема заказа, средний чек за мои заказы 10000 и достигают до 50000. Я всегда стараюсь предоставлять своим клиентам наилучший сервис и качество работы за разумные деньги. Я готов обсудить детали вашего проекта и предложить вам наилучшие решения для вашего бизнеса.

Если вы хотите получить качественный и эффективный сайт, который будет привлекать новых клиентов и увеличивать продажи, то обращайтесь ко мне. Я уверен, что мы сможем создать сайт, который будет отвечать всем вашим потребностям и ожиданиям. Не важно нужен ли вам сайт визитка/лендинг или полноценный интернет магазин, я всегда готов помочь вам с созданием сайта по любой тематике и любой сложности.

Примеры работ:

http://sovetnikov.ru

https://nicrus.ru

https://isaev.ca

https://homefood.ru

https://avanti.dkc.ru

https://russia-armenia.org

https://ideap.ru

https://franshiza.angstrem-mebel.ru

https://oltiseducation.com

Если я вас заинтересовал то с удовольствием бы с вами поработал с возможностью на дальнейший перспективе, пишете/звоните всегда отвечу - номер телефона: 89302795084

Навыки Web разработчика:

- Создание сайта

- Дизайн лендинга

- Дизайн сайта в Figma

- Парсеры

- Дизайн сайта

- Telegram bot

- Адаптивная верстка

- Wordpress

- сайт под ключ

- Интернет магазин

- Одностраничный сайт

Спасибо за ваше внимание!