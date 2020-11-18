Веб-дизайнер
UX/UI дизайн, с опытом работы более 10-и лет.
Создаю уникальный, современный и функциональный дизайн.
Основное направление - интерфейсы для веб-сайтов и мобильных приложений (IOS и Android).
От идеи и интерактивных прототипов, до создания и поддержки визуального стиля, дизайн систем, библиотек компонентов.
Опыт в разработки и создании рекламных баннеров, фирменного стиля и полиграфических материалов.
Основные инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator, After Effects, Wordpress Elementor, Webflow
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