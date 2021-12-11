IvanTkachenko

Требуется специалист для доработки сайта на платформе WordPress. Основное внимание уделяется HTML-верстке. Необходим опыт и знание WP. Все детали будут обсуждены в личных сообщениях.
- $40HTML-верстка18 заявокЗакрыт2 года назад
Требуются доработки для сайта на WordPress с использованием WooCommerce. Необходимо внести изменения и улучшения в функционал. Подробности будут предоставлены после выбора исполнителя.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт2 года назад
Требуются доработки для сайта на WordPress и Woocommerce, включая работу с HTML-версткой. Ожидаются предложения по улучшениям функционала и дизайна. Подробности будут предоставлены в техническом задании.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется выполнить адаптивную верстку лендинга с учетом предоставленного примера. Необходимо также настроить отправку данных на почту. Укажите сроки и стоимость выполнения заказа.Завершен3 года назад
Ищется специалист по WordPress для добавления карточек товара на лендинг. Задача включает создание окон с информацией о товаре при наведении и реализацию возможности их редактирования из админ панели. Укажите стоимость реализации.Завершен3 года назад
Требуется выполнить адаптивную верстку кулинарного блога с учетом предоставленного дизайна в Figma. Необходимо также разработать админ панель. В заявке укажите сроки и стоимость за верстку, админ панель и возможные варианты на базе готовых CMS, таких как WordPress.Завершен3 года назад
Требуется адаптивная HTML-верстка страницы по предоставленному макету в Figma. Необходимо реализовать работу обратной формы для отправки на почту. Мобильная версия уже отрисована. Укажите цену и сроки выполнения работы.Завершен3 года назад