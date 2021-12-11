IvanTkachenko

Иван Ткаченко IvanTkachenko

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать сайт на wp

    $40

    Требуется специалист для доработки сайта на платформе WordPress. Основное внимание уделяется HTML-верстке. Необходим опыт и знание WP. Все детали будут обсуждены в личных сообщениях.

    WordPress
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработки WP, Woocommerce

    Требуются доработки для сайта на WordPress и Woocommerce, включая работу с HTML-версткой. Ожидаются предложения по улучшениям функционала и дизайна. Подробности будут предоставлены в техническом задании.

    WooCommerceWordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная верстка лендинга

    Требуется выполнить адаптивную верстку лендинга с учетом предоставленного примера. Необходимо также настроить отправку данных на почту. Укажите сроки и стоимость выполнения заказа.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужен специалист по WordPress

    Ищется специалист по WordPress для добавления карточек товара на лендинг. Задача включает создание окон с информацией о товаре при наведении и реализацию возможности их редактирования из админ панели. Укажите стоимость реализации.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать кулинарный блог

    Требуется выполнить адаптивную верстку кулинарного блога с учетом предоставленного дизайна в Figma. Необходимо также разработать админ панель. В заявке укажите сроки и стоимость за верстку, админ панель и возможные варианты на базе готовых CMS, таких как WordPress.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать страницу

    Требуется адаптивная HTML-верстка страницы по предоставленному макету в Figma. Необходимо реализовать работу обратной формы для отправки на почту. Мобильная версия уже отрисована. Укажите цену и сроки выполнения работы.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Alexandermalev
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$100
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка лендинга
Четко поставлены задачи и оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!
Александр сделал работу качественно и в срок. Верстали лэндинг. Получился отличный лэндинг - очень легкий для загрузки. Обращаюсь уже не первый раз к Александру как и раньше работой доволен. Рекомендую как хорошего специалиста!
Ответный отзыв
coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
3 года назад
Нужен специалист по WordPress
WordPress
Спасибо за работу! Быстрая оплата, четкое ТЗ Рекомендую!
Спасибо за работу! Все быстро и качественно. Рекомендую как профессионала!
Ответный отзыв
Alexandermalev
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$150
10 баллов
3 года назад
Создать кулинарный блог
FigmaWordPress
С Иваном работаем не первый раз. Рекомендую! Оплата с рок и грамотно поставлены задачи.
Обращаюсь к Александру уже не первый раз. Работа выполнена хорошо и сдана в срок. Александр, как всегда предложил креативные решения по созданию анимации на сайте. Рекомендую как хорошего и ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Alexandermalev
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$60
10 баллов
3 года назад
Сверстать страницу
Figma
Все прошло хорошо, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа выполнена хорошо и даже раньше указаных сроков. Александр, предложил анимационные эффекты на страничке которые улучшили восприятие сайта. Рекомендую как хорошего специалиста!
Ответный отзыв