Быстро и качественно. И недорого, потому что я здесь новичок и мне нужно портфолио ))

ЧТО ДЕЛАЮ:

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. В работе использую различные фреймворки ( Zend Yii Laravel Codeignater и др.) а также пишу с нуля. Разрабатываю сайты под ключ, верстаю макеты или занимаюсь только программированием. На выходе гарантирую правильный код и оптимизированный сайт. Учту ваши пожелания по дизайну и функционалу.

НАВЫКИ:

Верстка: HTML5+CSS3 / Jquery / Mootools / Bootstrap /

Программирование: /PHP/JavaScript

Базы данных: Mysql/Mysqli/PostgreSQL

Системы управления контентом: Joomla, WordPress, OpenCart, ModX, Bitrix и др.

СХЕМА РАБОТЫ:

Предварительная заявка -> Изучение техзадания -> Окончательная заявка -> Безопасная сделка / Предоплата 50% -> Выполнение -> Оплата 50% -> Все исходники, пароли, логины и тд. -> Отзыв