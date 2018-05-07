ЧТО ДЕЛАЮ:
Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. В работе использую различные фреймворки ( Zend Yii Laravel Codeignater и др.) а также пишу с нуля. Разрабатываю сайты под ключ, верстаю макеты или занимаюсь только программированием. На выходе гарантирую правильный код и оптимизированный сайт. Учту ваши пожелания по дизайну и функционалу.
НАВЫКИ:
Верстка: HTML5+CSS3 / Jquery / Mootools / Bootstrap /
Программирование: /PHP/JavaScript
Базы данных: Mysql/Mysqli/PostgreSQL
Системы управления контентом: Joomla, WordPress, OpenCart, ModX, Bitrix и др.
СХЕМА РАБОТЫ:
Предварительная заявка -> Изучение техзадания -> Окончательная заявка -> Безопасная сделка / Предоплата 50% -> Выполнение -> Оплата 50% -> Все исходники, пароли, логины и тд. -> Отзыв
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