Frontend \ Backend developer

Programming skills:

• HTML5+SVG;

• CSS / Sass / Stylus;

• Bootstrap;

• JavaScript;

• PHP;

• jQuery;

In order of preference:

• React;

• jQuery;

• Yii2.0;

• Redis;

Also: WordPress, Joomla, DLE

Knowledge of the following:

• W3C standards;

• Cross Browser Compatibility;

• Usability;

• Git;

• Responsive webdesign;

• BEM methodology;