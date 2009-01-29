MrDevil

Артем Азаров MrDevil

 
34 годаРоссия/Пермь
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Администрирование:

Администрирование интернет портала, модерация форумов различных тематик.

Web сайт:

Разработка web сайтов на cms, начальные знания html и css.

Сателлит:

Создание сателлитов на WordPress с уникальным дизайном и уникальным контентом на любую тематику.

Контент:

Глубокий и обычный рерайт статей, копипаст новостного материала.

WordPressHTMLCSS

  • Необходима структура для общетематического форума

    $10

    Необходимо грамотно составить структуру для общетематического форума, который должен состоять из категорий и форумов. Прежде всего стоит учитывать удобство пользователей перемещаться и ориентироваться на форуме, оптимизация будет проводиться отдельно. Если к форумам приложите описания, то ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен favicon размером 16x16

    Необходим favicon размером 16х16 для персонального блога. Скриншот дизайна представлен в приложении. Примерно нужен темно синий квадрат с закругленными углами и буквой А серебристого цвета под цвет шрифта в шапке.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер gogetlinks

    Нужен кликабельный баннер партнерской программы gogetlinks.net размером 240 x 130.

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер статистики liveinternet.ru

    Необходимо написать парсер статистики liveinternet.ru, который бы авторизировался в закрытую статистику, парсил первые 10 результатов у страниц статистики "поисковые системы" и "поисковые фразы", после чего делал вывод таблицей в 2 столбца. 1 ст. соответственно ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт "Платный конструктор Jimm"

    Нужен сайт с платным конструктором Jimm, чтобы скачивание осуществлялось за смс. Можете предложить уже готовые решения с примерами. Рассмотрю любые варианты. Пишите в топике стоимость и пример если уже готовый.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Gif баннер 468х80

    $8

    Срочно нужен gif баннер размером 468х60 для Социальной сети "Планета друзей" - http://planetfriends.ru Требуется для размещения в партнерских программах, поэтому должен привлекать взгляд пользователей. Пожеланий нет, должно быть красиво))

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер 88х31

    Нужно нарисовать баннер 88х31 для Социальной сети "Планета друзей" Оставляйте ваши цены и примеры работ) http://planetfriends.ru/

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ookami
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
33 отзыва
$1
10 баллов
13 лет назад
Нужен favicon размером 16x16
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую!
Необходимо было сделать favicon для личного блога, Елена учла все пожелания и справилась на отлично!
Ответный отзыв
Gothique
Алена 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов
$1
10 баллов
15 лет назад
Баннер 88х31
Честный заказчик, все оплатил.
Заказывал баннер для новой социальной сети, сделано на высоком уровне)) Хороший специалист по дизайну.
Ответный отзыв
filemanager
Саша 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-2)
$30
10 баллов
15 лет назад
Написание парсера контента DLE сайтов
Отличный фрилансер, заплатил мгновенно. Приятный в общении. И легкий на подъём) Всем советую как добросовестного.
Купил парсер, остался очень доволен проуктом написанным Александром)) Написано очень качественно и грамотно, учтены все пожелания, работа выполнена на отлично!
Ответный отзыв