Необходимо грамотно составить структуру для общетематического форума, который должен состоять из категорий и форумов. Прежде всего стоит учитывать удобство пользователей перемещаться и ориентироваться на форуме, оптимизация будет проводиться отдельно. Если к форумам приложите описания, то ...