Необходимо написать пример получения acces_token и user_id через oauth 2.0 vk.com на c#.
Администрирование:
Администрирование интернет портала, модерация форумов различных тематик.
Web сайт:
Разработка web сайтов на cms, начальные знания html и css.
Сателлит:
Создание сателлитов на WordPress с уникальным дизайном и уникальным контентом на любую тематику.
Контент:
Глубокий и обычный рерайт статей, копипаст новостного материала.
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно разблокировать доступ роботов Яндекса к сайту и ответить на несколько простых вопросов по серверному ПО.Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходимо грамотно составить структуру для общетематического форума, который должен состоять из категорий и форумов. Прежде всего стоит учитывать удобство пользователей перемещаться и ориентироваться на форуме, оптимизация будет проводиться отдельно. Если к форумам приложите описания, то ...Прочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим favicon размером 16х16 для персонального блога. Скриншот дизайна представлен в приложении. Примерно нужен темно синий квадрат с закругленными углами и буквой А серебристого цвета под цвет шрифта в шапке.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен кликабельный баннер партнерской программы gogetlinks.net размером 240 x 130.Баннеры21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать аналог сайта http://askseo.ru, который сделан на livestreet. Пишите цены, сроки, контакты.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать парсер статистики liveinternet.ru, который бы авторизировался в закрытую статистику, парсил первые 10 результатов у страниц статистики "поисковые системы" и "поисковые фразы", после чего делал вывод таблицей в 2 столбца. 1 ст. соответственно ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен сайт с платным конструктором Jimm, чтобы скачивание осуществлялось за смс. Можете предложить уже готовые решения с примерами. Рассмотрю любые варианты. Пишите в топике стоимость и пример если уже готовый.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $8
Срочно нужен gif баннер размером 468х60 для Социальной сети "Планета друзей" - http://planetfriends.ru Требуется для размещения в партнерских программах, поэтому должен привлекать взгляд пользователей. Пожеланий нет, должно быть красиво))Баннеры15 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно нарисовать баннер 88х31 для Социальной сети "Планета друзей" Оставляйте ваши цены и примеры работ) http://planetfriends.ru/Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Все кто способен написать парсер контента ДЛЕ сайтов отпишитесь по цене, далее обговорим все подробности в ICQ!Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад