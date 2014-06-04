Nikrasova

Надежда Nikrasova

 
53 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Верстка текста в MS Word

    $15

    Верстка договора (8 страниц, только текст) в формате MS Word 2003 (таким же должен и остаться) с целью придания ему презентабельного внешнего вида. Выравнять абзацные отступы, настроить автонумерацию, установить выравнивание по ширине для абзацев, подобрать стили ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание сайта-визитки

    $200

    Создание сайта с использованием готового шаблона (шаблон согласуется с заказчиком) в CMS Joomla или Wordpress со схемой проезда и формой обратной связи. 11 страниц. Профиль деятельности фирмы - системы промышленной вентиляции. Бюджет $200. Срок 3 дня. ...

    WordPressJoomlaЛоготип для сайтаФорма обратной связиСайт-визитка
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья "дымоудаление в промышленной вентиляции"

    $50

    Описание систем принудительного дымоудаления (противодымной приточно-вытяжной вентиляции), принципов работы, составных частей. Объем 3000 знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. Исполнитель должен подобрать подходящие иллюстрации.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обзорная статья на тему "промышленная вентиляция"

    $50

    Описание современных методов промышленной вентиляции, перечень наиболее известных производителей и торговых марок, примеры производств в которых данные системы используются. Объем от 5000 до 7000 знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья на тему "история промышленной вентиляции"

    $50

    Статья для раздела сайта "Наши статьи" с описанием появления и развития систем промышленной вентиляции. Современные методы не затрагиваются. Объем 3-4 тыс. знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. Исполнитель должен ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья о шведской компании Swegon

    $50

    Статья для раздела сайта «Наши партнеры» с информацией об истории и продукции шведской компании Swegon. Объем 2000 знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. Исполнитель должен подобрать подходящие иллюстрации.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья о шведской компании Ostberg

    $50

    Статья для раздела сайта «Наши партнеры» с информацией об истории и продукции шведской компании Ostberg. Объем 2000 знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. Исполнитель должен подобрать подходящие иллюстрации.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья о компании Systemair

    $50

    Статья для раздела сайта «Наши партнеры» с информацией об истории и продукции шведской компании Systemair. Объем 2000 знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. Исполнитель должен подобрать подходящие иллюстрации.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья с информацией о компании VBW Engineering

    $50

    Статья для раздела сайта «Наши партнеры» с информацией об истории и продукции польской компании VBW Engineering Sp.z o.o. Объем 2000 знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. Исполнитель должен подобрать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья на сайт с информацией о компании VTS Group

    $50

    Статья для раздела сайта "Наши партнеры" с информацией об истории и продукции международной компании VTS Group. Объем 2000 знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. Исполнитель должен подобрать подходящие иллюстрации.

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
kaj
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Верстка текста в MS Word
С Надеждой работать легко и комфортно: четкая постановка задачи, оперативная коммуникация и своевременная оплата. Спасибо за проект!
Всё сделала быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$17
10 баллов
10 лет назад
Статья на сайт с информацией о компании VTS Group
Спасибо. Всем рекомендую.
Работа выполнена в срок, ТЗ соответствует. Рекомендую.
Ответный отзыв
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Создание сайта-визитки
Один из лучших заказчиков, с которыми приходилось работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень быстро сделал отличный сайт. Моё начальство в восторге. Обязательно обращусь в следующий раз!
Ответный отзыв
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$17
10 баллов
10 лет назад
Статья о шведской компании Swegon
Четко свормулированное ТЗ, приятное общение, оперативная проверка и оплата - все это характеризует Надежду, как ответственного заказчика. Буду рада сотрудничеству!
Мы очень хорошо сработались с Викторией, она замечательный исполнитель, очень пунктуальный и надежный. Желаю Виктории всегда оставаться такой же!
Ответный отзыв
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$51
10 баллов
10 лет назад
Обзорная статья на тему "промышленная вентиляция"
Надежда, спасибо за интересный проект и приятное сотрудничество! Задача поставлена четко, проверка и оплата - оперативные. Однозначно рекомендую.
С этим исполнителем очень приятно и комфортно работать. Несмотря на то, что уже после написания статьи её попросили немного адаптировать материал под наши запросы, работа была выполнена очень быстро и без дополнительной оплаты.
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