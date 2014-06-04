Верстка договора (8 страниц, только текст) в формате MS Word 2003 (таким же должен и остаться) с целью придания ему презентабельного внешнего вида. Выравнять абзацные отступы, настроить автонумерацию, установить выравнивание по ширине для абзацев, подобрать стили ...
- $15Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Создание сайта с использованием готового шаблона (шаблон согласуется с заказчиком) в CMS Joomla или Wordpress со схемой проезда и формой обратной связи. 11 страниц. Профиль деятельности фирмы - системы промышленной вентиляции. Бюджет $200. Срок 3 дня. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Описание систем принудительного дымоудаления (противодымной приточно-вытяжной вентиляции), принципов работы, составных частей. Объем 3000 знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. Исполнитель должен подобрать подходящие иллюстрации.Завершен10 лет назад
- $50
Описание современных методов промышленной вентиляции, перечень наиболее известных производителей и торговых марок, примеры производств в которых данные системы используются. Объем от 5000 до 7000 знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. ...Завершен10 лет назад
- $50
Статья для раздела сайта "Наши статьи" с описанием появления и развития систем промышленной вентиляции. Современные методы не затрагиваются. Объем 3-4 тыс. знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. Исполнитель должен ...Завершен10 лет назад
- $50
Статья для раздела сайта «Наши партнеры» с информацией об истории и продукции шведской компании Swegon. Объем 2000 знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. Исполнитель должен подобрать подходящие иллюстрации.Завершен10 лет назад
- $50
Статья для раздела сайта «Наши партнеры» с информацией об истории и продукции шведской компании Ostberg. Объем 2000 знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. Исполнитель должен подобрать подходящие иллюстрации.Завершен10 лет назад
- $50
Статья для раздела сайта «Наши партнеры» с информацией об истории и продукции шведской компании Systemair. Объем 2000 знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. Исполнитель должен подобрать подходящие иллюстрации.Завершен10 лет назад
- $50
Статья для раздела сайта «Наши партнеры» с информацией об истории и продукции польской компании VBW Engineering Sp.z o.o. Объем 2000 знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. Исполнитель должен подобрать ...Завершен10 лет назад
- $50
Статья для раздела сайта "Наши партнеры" с информацией об истории и продукции международной компании VTS Group. Объем 2000 знаков. Оплата 300 руб за 1000 знаков либо эквивалентная сумма в USD. Исполнитель должен подобрать подходящие иллюстрации.Завершен10 лет назад