OverSun Media

Компания OverSun Media международный разработчик и издатель мобильных, браузерных и социальных игр на территории России и Восточной Европы. Партнерами компании являются крупнейшие информационные порталы и интернет компании.

OverSun Media -- команда профессиональных разработчиков в области онлайн игр, ранее участвовавших в создании многих известных проектов. Это дружный коллектив креативных и целеустремленных специалистов в области игровой индустрии.

Помимо разработки собственных проектов компания продюсирует перспективных разработчиков и открыта для новых партнерских отношений с медиа ресурсами, командами разработчиков.

OverSun Media -- амбициозная, динамично развивающаяся интернет компания, использующая передовые технологии и ориентированная на высокие результаты.