Компания Оверсан Медиа приглашает дизайнера иконок и интерфейсов для браузерных игр. Вы талантливый дизайнер, рисующий от руки и умеющий дотошно работать над мелкими деталями - тогда добро пожаловать к нам! Какие задачи предстоит решать: Создание пиктограмм, цифровой миниатюры ...
Компания OverSun Media международный разработчик и издатель мобильных, браузерных и социальных игр на территории России и Восточной Европы. Партнерами компании являются крупнейшие информационные порталы и интернет компании.
OverSun Media -- команда профессиональных разработчиков в области онлайн игр, ранее участвовавших в создании многих известных проектов. Это дружный коллектив креативных и целеустремленных специалистов в области игровой индустрии.
Помимо разработки собственных проектов компания продюсирует перспективных разработчиков и открыта для новых партнерских отношений с медиа ресурсами, командами разработчиков.
OverSun Media -- амбициозная, динамично развивающаяся интернет компания, использующая передовые технологии и ориентированная на высокие результаты.
- $1000Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Обязанности: • Разработка серверной части высоко нагруженных браузерных игр на JavaScript (NodeJS + MongoDB) Требования: • Отличное знание JavaScript (понимание ООП, особенностей наследования, замыканий) • Владение NodeJS (понимание работы Event Loop, неблокирующего I/O, flow-контроля) • Опыт работы с NoSQL базами данных (MongoDB, CouchDB) • Знание и ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
В команду разработчиков, состоящую из профессионалов индустрии, в г. Днепропетровск на постоянную работу требуется веб-программист. Обязанности: • Разработка сайтов игровых проектов, внутренних веб-приложений и сервисов компании; • Проектирование архитектуры систем, внедрение высокотехнологичных, инновационных решений; • Анализ производительности и оптимизация узких мест; Требования: • Отличное знание ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
В команду разработчиков, состоящую из профессионалов индустрии, требуется JavaScript программист для работы в самом динамично развивающемся направлении. Обязанности: • разработка клиентской части высоко нагруженных браузерных игр на JavaScript Требования: • отличное знание JavaScript (понимание ООП, особенностей наследования, замыканий); • владение одной из ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
В команду разработчиков, состоящую из профессионалов индустрии, требуется программист мобильных игр для работы в самом динамично развивающемся направлении. Обязанности: • Разработка мобильных игр под iOS / Android Требования: • Опыт программирования на Objective-C или C++ от 2-х лет • Опыт разработки игр от ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт11 лет назад